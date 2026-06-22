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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOne8 Event 2026: टेस्ट क्रिकेट में वापसी को लेकर पूछा गया सवाल, विराट कोहली का जवाब सुनकर फैंस हुए लोटपोट

One8 Event 2026: टेस्ट क्रिकेट में वापसी को लेकर पूछा गया सवाल, विराट कोहली का जवाब सुनकर फैंस हुए लोटपोट

Virat Kohli One8 Event 2026: 21 जून को विराट कोहली अपनी ब्रांड 'One 8' के ग्लोबल प्रीमियर इंवेंट में शामिल हुए. इस पूरे इंवेंट में विराट कोहली अपने पहले के मजाकिया अंदाज में नज़र आए थे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 22 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के जाने-माने सितारे विराट कोहली इंजरी के चलते क्रिकेट के मैदान से दूर थे. हाल ही, में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन दिन की वनडे सीरीज खेली गई थी. विराट कोहली इस पूरी सीरीज में चोट के चलते खेल नहीं पाए. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे मुकाबलों के लिए उन्हे टीम में चुना गया है. 21 जून को विराट कोहली अपनी ब्रांड 'One 8' के ग्लोबल प्रीमियर इंवेंट में शामिल हुए. इस पूरे इंवेंट में विराट कोहली अपने पुराने मजाकिया अंदाज में नज़र आए थे.

जब विराट कोहली से उनके लाल रंग के एक खास जूते की बिक्री साथ में मुनाफे को बढ़ाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी को लेकर, सवाल पूछे गए. तब विराट ने इन सवालों का जवाब इस अंदाज में दिया कि वहां मौजूद सभी लोग हंस-हंस कर लोटपोट हो गए. 

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विराट कोहली अब एक फॉर्मेट के खिलाड़ी रह गए हैं क्योंकि विराट ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इससे पहले विराट कोहली ने 2024 में भी टी20 क्रिकेट को छोड़ने का फैसला लिया था. विराट कोहली ने अपने टेस्ट क्रिकेट का अंत 9,230 रनों के साथ किया. खास बात यह है कि विराट कोहली ने अपने नए जूतों की कीमत भी अपने रनों के बराबर रखी हैं.

ऐसे में जब विराट कोहली से पूछा गया कि क्या वो टेस्ट क्रिकेट में फिर से लोटेंगे?.ताकि लाल रंग के जूते की कीमत को बढ़ाया जा सके. तब विराट कोहली ने मुस्कुराते हुए कहा 'मैं कम कीमत में जूते बेचना पंसद करूंगा'. विराट कोहली ने बोला मेरा टेस्ट क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है. जवाब देने के बाद विराट कोहली अपनी हंसी नहीं रोक पाए. वहां मौजूद सभी फैंस भी उनके जवाब से हंसने लगे.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे विराट कोहली?

भारतीय टीम को अगले महीने इंग्लैंड दौरे के लिए जाना है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए विराट कोहली का नाम भी लिस्ट में शामिल है, लेकिन, सीरीज के लिए विराट की फिटनेस टेस्ट नतीजे पर सब कुछ निर्भर करेगा.

विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट 22 जून को बेंग्लुरू के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा. विराट कोहली को हैमस्ट्रिंग इंजरी आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले के दौरान हुई थी. ऐसे में विराट कोहली को टीम में वापसी करने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. 

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Published at : 22 Jun 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI TEST CRICKET ONE 8 EVENT 2026
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