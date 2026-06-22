FIFA WORLD CUP 2026: पहले स्पेन, अब उरुग्वे, आखिर कौन है ये टीम जो दिग्गजों की नींद उड़ा रही है?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्ड लगातार सबको चौंका रहा है. पहली बार विश्व कप खेलने उतरी इस टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर सिर्फ नाम नहीं, प्रदर्शन मायने रखता है. स्पेन के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद अब केप वर्ड ने दो बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे को भी जीत से वंचित कर दिया.

दोनों टीमों के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ. इस नतीजे के बाद केप वर्ड के खाते में दो अंक हो गए हैं और टीम अब भी अगले दौर की दौड़ में बनी हुई है.

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मैच की शुरुआत से ही केप वर्ड ने आत्मविश्वास दिखाया. 21वें मिनट में पिना ने शानदार फ्री किक के जरिए टीम को बढ़त दिलाई. यह फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्ड का पहला गोल था. खास बात यह रही कि टीम ने अपना पहला विश्व कप गोल सीधे फ्री किक से दागा. विश्व कप इतिहास में किसी टीम द्वारा अपने पहले गोल को फ्री किक से करने का ऐसा कारनामा करीब 60 साल बाद देखने को मिला.

हालांकि उरुग्वे ने पहले हाफ में वापसी करते हुए लगातार दो गोल दागे और 2-1 की बढ़त बना ली. ऐसा लग रहा था कि मुकाबला अब उसके नियंत्रण में है. लेकिन केप वर्ड ने हार नहीं मानी.

मैच के 57वें मिनट में हेलियो वरेला को मैदान पर उतारा गया. उन्होंने आते ही असर दिखाया और सिर्फ 136 सेकंड बाद गेंद को जाल में पहुंचाकर स्कोर 2-2 कर दिया. यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला गोल भी था. इस गोल ने न सिर्फ मैच का परिणाम बदला बल्कि केप वर्ड को एक और ऐतिहासिक नतीजा दिला दिया.

इस मुकाबले में गोलकीपर वोजिन्हा के लिए भी खास पल रहा. स्टेडियम में मौजूद उनकी मां ने अपनी आंखों के सामने टीम को एक और यादगार प्रदर्शन करते देखा.

लगातार दो मजबूत टीमों के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद केप वर्ड ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ भाग लेने नहीं, बल्कि इतिहास रचने विश्व कप में आया है. अब सभी की नजरें उसके अगले मुकाबले पर रहेंगी.

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