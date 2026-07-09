6,6,6,6,6..., 20 साल के खिलाड़ी ने MI के खिलाफ रचा इतिहास, 144 के टारगेट में जड़ा शतक

अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट (MLC 2026) के प्लेऑफ की रेस रोमांचक बन गई है. बुधवार को MI न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स का मैच खेला गया, जिसमें 20 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज लुआन ड्रे प्रिटोरियस ने 52 गेंदों में शतक ठोक यूनिकॉर्न्स को जीत दिलाई.

निकोलस पूरन की कप्तानी वाली MI न्यूयॉर्क की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 143 रन बना सकी थी. जवाब में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम ने 26 गेंद शेष रहते 9 विकेट की आसान जीत दर्ज की. लुआन ड्रे प्रिटोरियस 52 गेंद में 102 रन बनाकर नाबाद लौटे.

144 के चेज में शतक

सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के सामने केवल 144 रनों का लक्ष्य था. लुआन ड्रे प्रिटोरियस और फिन एलन ने पारी की शुरुआत की, लेकिन एलन सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए. यूनिकॉर्न्स की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और प्रिटोरियस एक समय 37 गेंद में 58 रन बनाकर खेल रहे थे. उन्होंने 29 गेंद में पचास रन पूरे किए थे.

अपनी पारी की आखिरी 15 गेंदों में उन्होंने 44 रन ठोक दिए. प्रिटोरियस ने 196.15 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेली गई इस धुआंधार पारी में 10 चौके और 5 छक्के लगाए.

सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय 12 ओवर में सिर्फ 90 रन बनाए थे. मगर प्रिटोरियस ने जैसे ही बल्लेबाजी में गीयर बदला, उनकी टीम ने अगली 22 गेंदों के भीतर मैच खत्म कर दिया.

यह भी पढ़ें: कब, कहां और कैसे 'फ्री' में लाइव देखें भारत-इंग्लैंड का चौथा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

लुआन ड्रे प्रिटोरियस की इस शतकीय पारी ने इतिहास रच डाला है. वो मेजर लीग क्रिकेट के इतिहास में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह मुकाम केवल 20 साल की उम्र में हासिल किया. प्रिटोरियस से पहले MLC में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड मिचेल ओवेन के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन MI न्यूयॉर्क के खिलाफ 155 रनों की पारी खेली थी.

यह भी पढ़ें:

FIFA World Cup 2026: पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल