भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज के बीच संजू सैमसन का बड़ा फैसला, टूर्नामेंट से नाम वापस लेकर किया हैरान

संजू सैमसन निजी कारणों के चलते केरल क्रिकेट लीग (KCL 2026) में नहीं खेलेंगे. पहले कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने सैमसन को अपनी रिटेंशन लिस्ट में शामिल नहीं किया था, अब उन्हें 156 खिलाड़ियों की ऑक्शन लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि सैमसन ने खुद ऑक्शन में उतरने से मना कर दिया था.

पिछले साल कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने संजू सैमसन को 26.80 लाख रुपये में खरीदा था, जिससे वो KCL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. KCL 2025 में सैमसन ने सिर्फ 5 पारियों में 368 रन बनाए थे.

स्पोर्टस्टार के अनुसार KCL की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन नजर माचान ने कहा कि संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग के अधिकारी और कोच्चि ब्लू टाइगर्स को बता दिया है कि वो KCL के तीसरे सीजन में भाग नहीं लेंगे. इसलिए कोच्चि ब्लू टाइगर्स द्वारा उन्हें रिलीज करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं. बताते चलें कि केरल क्रिकेट लीग का तीसरा सीजन 20 अगस्त से शुरू होगा और उसका फाइनल 5 सितंबर को खेला जाएगा.

आलोचनाओं में घिरे संजू सैमसन

संजू सैमसन पिछले दिनों आलोचनाओं में घिरे रहे हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पिछले 3 मैचों में सैमसन कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन बना सके थे. इस कारण इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन से सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया. उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी खेले थे.

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में कहा था कि संजू सैमसन का ड्रॉप होने का मतलब यह नहीं कि वो टीम में वापस नहीं आ सकते. संभावना है कि सैमसन को चौथे टी20 में वापस प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

IND vs ENG 4th T20I: 14 साल में पहली बार टूट सकता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, चौथे टी20 में सीरीज बचाने की चुनौती

FIFA वर्ल्ड कप में मोरक्को लिखेगा नया इतिहास, अर्जेंटीना और फ्रांस जैसी टीमों का दबदबा खत्म!