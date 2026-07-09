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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज के बीच संजू सैमसन का बड़ा फैसला, टूर्नामेंट से नाम वापस लेकर किया हैरान

भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज के बीच संजू सैमसन का बड़ा फैसला, टूर्नामेंट से नाम वापस लेकर किया हैरान

Sanju Samson To Skip KCL 2026: भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज के बीच संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग में खेलने को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 05:46 PM (IST)
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संजू सैमसन निजी कारणों के चलते केरल क्रिकेट लीग (KCL 2026) में नहीं खेलेंगे. पहले कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने सैमसन को अपनी रिटेंशन लिस्ट में शामिल नहीं किया था, अब उन्हें 156 खिलाड़ियों की ऑक्शन लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि सैमसन ने खुद ऑक्शन में उतरने से मना कर दिया था.

पिछले साल कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने संजू सैमसन को 26.80 लाख रुपये में खरीदा था, जिससे वो KCL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. KCL 2025 में सैमसन ने सिर्फ 5 पारियों में 368 रन बनाए थे.

स्पोर्टस्टार के अनुसार KCL की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन नजर माचान ने कहा कि संजू सैमसन ने केरल क्रिकेट लीग के अधिकारी और कोच्चि ब्लू टाइगर्स को बता दिया है कि वो KCL के तीसरे सीजन में भाग नहीं लेंगे. इसलिए कोच्चि ब्लू टाइगर्स द्वारा उन्हें रिलीज करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं. बताते चलें कि केरल क्रिकेट लीग का तीसरा सीजन 20 अगस्त से शुरू होगा और उसका फाइनल 5 सितंबर को खेला जाएगा.

आलोचनाओं में घिरे संजू सैमसन

संजू सैमसन पिछले दिनों आलोचनाओं में घिरे रहे हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पिछले 3 मैचों में सैमसन कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन बना सके थे. इस कारण इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन से सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया. उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी खेले थे.

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में कहा था कि संजू सैमसन का ड्रॉप होने का मतलब यह नहीं कि वो टीम में वापस नहीं आ सकते. संभावना है कि सैमसन को चौथे टी20 में वापस प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Jul 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
SANJU SAMSON Kerala Cricket League Kcl 2026
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