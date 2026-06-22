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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's T-20 World Cup 2026: हरमनप्रीत कौर 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनीं, जानिए उनके बाद कौन इस लिस्ट में

Women's T-20 World Cup 2026: हरमनप्रीत कौर 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनीं, जानिए उनके बाद कौन इस लिस्ट में

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान महिला और पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 22 Jun 2026 07:45 AM (IST)
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भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान महिला और पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं.

हरमनप्रीत ने मार्च 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे प्रारूप में अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था और उसी साल जून में इंग्लैंड के खिलाफ टॉनटन में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था.

मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार और उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत को एक खास जर्सी और कैप दी जिन पर ‘200’ लिखा हुआ था.

टॉस के समय हरमनप्रीत ने कहा, ‘सच कहूं तो यह एक शानदार सफर रहा है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक आ पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान की मुझ पर कृपा रही है और मैं उनकी, अपने परिवार, दोस्तों, बीसीसीआई और अपनी सभी टीम की साथियों की बहुत आभारी हूं. उन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है. ’

ये भी पढ़े- इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!

प्रेमा रावत को पदार्पण कैप सौंपने के बाद उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि अपना 200वां मैच खेलते हुए मैं ज्यादा नर्वस हूं, जबकि वह बहुत शांत दिख रही है और उम्मीद है कि वह खेल का आनंद लेंगी.’

सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटरों की सूची में हरमनप्रीत सबसे आगे हैं जिसमें न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (184 मैच), डैनी वाट-हॉज (183), ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी (177) और मंधाना (169) भी शामिल हैं.

पुरुष खिलाड़ियों में, आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 163 मैचों के साथ सूची में सबसे आगे हैं. उनके बाद भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (159), आयरलैंड के जॉर्ज डॉकरेल (157), इंग्लैंड के जोस बटलर (155) और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी (152) का नंबर आता है. 

Published at : 22 Jun 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना T20 International HARMANPREET KAUR AUSTRALIA
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