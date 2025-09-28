एशिया कप 2025 के आरंभ से लेकर अंत तक, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए रखा. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फाइनल (IND vs PAK Final Live) में भी सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया है. इससे भी चौंकाने वाला विषय यह रहा कि रवि शास्त्री ने भी पाक कप्तान सलमान आगा से बात नहीं की. टॉस के समय रवि शास्त्री दोनों कप्तानों से बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी सलमान आगा को इग्नोर कर दिया.

यह परंपरा पहले से चली आ रही है कि कमेंटेटर टॉस के समय दोनों कप्तानों से बात करता है, फाइनल में एक दूसरे कमेंटेटर ने सलमान आगा से बात की. 14 सितंबर और 21 सितंबर की तरह भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर कमेंटेटर से बात करने के बाद सलमान आगा को इग्नोर करते हुए सीधे भारतीय डगआउट में चले गए.

सुपर-4 राउंड में भारत-पाकिस्तान मैच खूब विवादों में रहा था. उसी मैच में साहिबजादा फरहान ने फिफ्टी पूरी करने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था, जिसके लिए ICC ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया था. उसी मैच में हारिस रऊफ ने फाइटर जेट को मार गिराने जैसा इशारा किया था, जिसके लिए उन्हें मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना भुगतना पड़ा था. 'नो हैंडशेक' विवाद जो 14 सितंबर से शुरू हुआ था, उसे लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है.

क्या जरूरी है हैंडशेक करना?

ICC के नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों का हाथ मिलाना अनिवार्य नहीं है. सालों से खिलाड़ी सिर्फ खेल भावना बनाए रखने के लिए ऐसा करते आए हैं, और अन्य खेलों में भी एथलीट ऐसा करते आए हैं. लेकिन क्रिकेट में हाथ मिलाने का रूल बुक में कोई नियम नहीं है.

