भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच से पहले PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नया बवाल खड़ा कर दिया है. खबर है कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाक टीम को खुला संदेश दिया है कि वो भारत के खिलाफ मैच में और उसके बाद भी आक्रामक रवैया अपना सकते हैं. आक्रामकता दिखाने पर पाक टीम को कोई दिक्कत आती है तो मोहसिन नकवी खुद उस मामले से निपटेंगे.

पाकिस्तानी मीडिया अनुसार मोहसिन नकवी ने पाक टीम को साफ मैसेज दिया है कि खिलाड़ी खुला हाथ रखकर जो मन में आए वो करें. अगर ऐसा करने में कोई समस्या आती है तो बोर्ड उससे खुद निपट लेगा. मोहसिन नकवी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगा और साहिबजादा फरहान को चेतावनी दी गई थी.

कादिर ख्वाजा नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट को दोहराते हुए कहा, "जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा."

मोहसिन नकवी फाइनल मैच के दौरान मैदान में मौजूद रहेंगे, क्योंकि ACC चेयरमैन होने के चलते वो विजेता टीम को ट्रॉफी भेंट करेंगे. साथ ही एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें दोनों टीमों के कप्तान से हाथ भी मिलाना होगा. दूसरी ओर टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ 'नो हैंडशेक' की नीति अपनाई हुई है. संभव है कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, मोहसिन नकवी से हाथ ना मिलाएं.

रिपोर्ट्स की मानें तो वो मोहसिन नकवी ही थे, जिन्होंने 'हैंडशेक विवाद' के बीच PCB पर यह दबाव डाला कि वो मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की शिकायत करें, लेकिन उस शिकायत को ICC ने खारिज कर दिया था. वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का क्रैश सेलिब्रेशन का वीडियो क्लिप साझा किया था, जो हारिस रऊफ के उस जेस्चर से जुड़ा था, जो हारिस रऊफ ने किया था.

