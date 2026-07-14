इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, जो रूट की है 161 की औसत

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में 76 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला. रूट 2026 में लगातार वनडे फॉर्मेट में रन बना रहे हैं. उनका औसत 161.50 का है. इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल बांग्लादेश के तंजीद हसन पहले पायदान पर हैं.

बांग्लादेशी बल्लेबाज ने अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में बैटिंग करते हुए 44.18 की औसत से 486 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकल चुके हैं.

लिस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल दूसरे पायदान पर हैं. गिल ने इस साल अब तक 7 वनडे मैचों की 6 पारियों में बैटिंग करते हुए 113.25 की औसत से 453 रन बना लिए हैं. उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकल चुके हैं.

2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

तंदीज हसन (बांग्लादेश)- 486 रन

शुभमन गिल (भारत)- 453 रन

डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड)- 445 रन

तौहीद हृदय (बांग्लादेश)- 433 रन

दीपेंद्र सिंह आरी (नेपाल)- 384 रन

हम्माद मिर्जा (ओमान)- 375 रन

नजमुल हुसैन शांतो (बांग्लादेश)- 371

इंग्लैंड के जो रूट सबसे ज्यादा रन बनाने टॉप-7 बल्लेबाजों में शुमार नहीं हैं. वह लिस्ट में आठवें पायदान पर हैं. रूट ने 4 मैचों की 4 पारियों में बैटिंग करते हुए 161.50 की औसत से 323 रन बना लिए हैं. उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं.

भारत के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे वनडे में रूट खुद को टॉप-7 बल्लेबाजों में शुमार कर सकते हैं. वह 7वें पायदान पर मौजूद बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो को पछाड़ सकते हैं. अब देखान दिलचस्प होगा कि दूसरे वनडे में रूट कितने रनों की पारी खेलते हैं.

जो रूट का वनडे करियर

नजर डालें रूट के वनडे करियर पर, तो अब तक उन्होंने 190 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 179 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 50.02 की औसत से 7653 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 20 शतक और 46 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 166 रनों का रहा.

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