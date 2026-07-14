IND-PAK मैच के 'लालच' में ICC लेने जा रहा बड़ा फैसला! ODI और टी20 वर्ल्ड कप में होगा बदलाव

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-पाकिस्तान मैच के 'लालच' में ICC लेने जा रहा बड़ा फैसला! ODI और टी20 वर्ल्ड कप में होगा बड़ा बदलाव

भारत-पाकिस्तान मैच के 'लालच' में ICC लेने जा रहा बड़ा फैसला! ODI और टी20 वर्ल्ड कप में होगा बड़ा बदलाव

ICC Plans Change ODI T20 World Cup Format: आईसीसी वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. इसकी वजह भारत-पाकिस्तान मैच बताई जा रही है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 10:32 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है. वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव किए जाने की खबर है. एकदिवसीय वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या को 14 से घटाकर 12 किया जा सकता है. 2027 का वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा, जिसमें 14 टीम भाग लेंगी. इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को भी बदला जा सकता है.

बदलेगा ODI वर्ल्ड कप

2023 के वर्ल्ड कप में दुनिया की 10 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन अगले विश्व कप के लिए ICC ने टीमों की संख्या को बढ़ाकर 14 कर दिया था. मगर बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी एकदिवसीय वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या को 14 से घटाकर 12 कर सकता है. यह नियम 2027 वर्ल्ड कप पर भी लागू किया जा सकता है.

अब तक 2003, 2007, 2011 और 2015 ऐसे वर्ल्ड कप एडिशन रहे हैं, जिनमें 14 या उससे ज्यादा देशों ने भाग लिया था. 2019 वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या को घटाकर 10 कर दिया गया और 2023 में भी इतनी ही टीमें खेली.

टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी बदलेगा!

खबर है कि आईसीसी, टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को भी रिव्यू कर रहा है. 2024 और 2026 के टी20 विश्व कप में सुपर-8 स्टेज को शामिल किया गया था. इस सुपर-8 स्टेज को सुपर-10 स्टेज में तब्दील किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि ICC को इससे फायदा यह होगा कि एक अतिरिक्त भारत बनाम पाकिस्तान मैच की संभावना बढ़ जाएगी

कुछ दिन पहले एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना बैठक हुई थी, जिसमें वनडे फॉर्मेट में ओवरों की संख्या को 50 से घटाकर 40 करने पर सहमति नहीं बन पाई थी. फिलहाल के लिए इंटरनेशनल वनडे मैचों में एक पारी 50 ओवर की ही होगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Jul 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
ICC ODI World Cup IND VS PAK T20 World Cup
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