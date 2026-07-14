IND-PAK मैच के 'लालच' में ICC लेने जा रहा बड़ा फैसला! ODI और टी20 वर्ल्ड कप में होगा बदलाव

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है. वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव किए जाने की खबर है. एकदिवसीय वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या को 14 से घटाकर 12 किया जा सकता है. 2027 का वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा, जिसमें 14 टीम भाग लेंगी. इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को भी बदला जा सकता है.

बदलेगा ODI वर्ल्ड कप

2023 के वर्ल्ड कप में दुनिया की 10 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन अगले विश्व कप के लिए ICC ने टीमों की संख्या को बढ़ाकर 14 कर दिया था. मगर बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी एकदिवसीय वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या को 14 से घटाकर 12 कर सकता है. यह नियम 2027 वर्ल्ड कप पर भी लागू किया जा सकता है.

अब तक 2003, 2007, 2011 और 2015 ऐसे वर्ल्ड कप एडिशन रहे हैं, जिनमें 14 या उससे ज्यादा देशों ने भाग लिया था. 2019 वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या को घटाकर 10 कर दिया गया और 2023 में भी इतनी ही टीमें खेली.

टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी बदलेगा!

खबर है कि आईसीसी, टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को भी रिव्यू कर रहा है. 2024 और 2026 के टी20 विश्व कप में सुपर-8 स्टेज को शामिल किया गया था. इस सुपर-8 स्टेज को सुपर-10 स्टेज में तब्दील किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि ICC को इससे फायदा यह होगा कि एक अतिरिक्त भारत बनाम पाकिस्तान मैच की संभावना बढ़ जाएगी

कुछ दिन पहले एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना बैठक हुई थी, जिसमें वनडे फॉर्मेट में ओवरों की संख्या को 50 से घटाकर 40 करने पर सहमति नहीं बन पाई थी. फिलहाल के लिए इंटरनेशनल वनडे मैचों में एक पारी 50 ओवर की ही होगी.

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