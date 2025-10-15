हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्लॉट खाली

भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ एक स्लॉट खाली

T20 World Cup 2026 Qualified Teams List: नेपाल और ओमान ने भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप का टिकट कटा लिया है. अब अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कुल 19 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Oct 2025 08:47 PM (IST)
नेपाल और ओमान ने भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप का टिकट कटा लिया है. अब अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कुल 19 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है और सिर्फ एक स्लॉट खाली रह गया है. नेपाल अभी वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर के सुपर-6 स्टेज में अब तक चारों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है. दूसरी ओर ओमान भी टेबल के टॉप-2 में शामिल है, उसने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

नेपाल और ओमान पहले से टेबल के टॉप-2 में बने हुए थे, लेकिन बुधवार को यूएई की समाओ पर 77 रनों की जीत से नेपाल और ओमान को फायदा हुआ, जिससे उनकी विश्व कप टूर्नामेंट में जगह पक्की हो गई है. तीसरी टीम भी इसी क्वालीफायर टूर्नामेंट से सामने आएगी, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. टेबल में फिलहाल यूएई नंबर-3 पर है, लेकिन उसकी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी जगह पक्की नहीं है.

ओमान की टीम पिछले यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप में खेली थी. ये तीसरा मौका होगा जब ओमान टी20 वर्ल्ड कप खेल रही होगी, इससे पहले उसने 2016 और 2024 का वर्ल्ड कप खेला था. दूसरी ओर नेपाल ने भी तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है. दुर्भाग्यवश 2024 के विश्व कप में नेपाल और ओमान, दोनों पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए थे.

कब खेला जाएगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप?

2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीम भाग ले रही होंगी, जो 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा. वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे होंगे. 2024 के विश्व कप की तरह ग्रुप स्टेज से होकर टीमें सुपर-8 स्टेज में पहुंचेंगी, जिसके बाद नॉकआउट स्टेज शुरू होगा.

19 टीमों ने किया क्वालीफाई: भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 15 Oct 2025 08:25 PM (IST)
Oman Cricket Team Nepal Cricket Team T20 World Cup 2026 T20 World Cup
