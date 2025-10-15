भारत के पड़ोसी देश को विश्व कप में एंट्री, टी20 वर्ल्ड कप में 19 टीमों ने किया क्वालीफाई

नेपाल और ओमान ने भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप का टिकट कटा लिया है. अब अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कुल 19 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है और सिर्फ एक स्लॉट खाली रह गया है. नेपाल अभी वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर के सुपर-6 स्टेज में अब तक चारों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है. दूसरी ओर ओमान भी टेबल के टॉप-2 में शामिल है, उसने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

नेपाल और ओमान पहले से टेबल के टॉप-2 में बने हुए थे, लेकिन बुधवार को यूएई की समाओ पर 77 रनों की जीत से नेपाल और ओमान को फायदा हुआ, जिससे उनकी विश्व कप टूर्नामेंट में जगह पक्की हो गई है. तीसरी टीम भी इसी क्वालीफायर टूर्नामेंट से सामने आएगी, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. टेबल में फिलहाल यूएई नंबर-3 पर है, लेकिन उसकी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी जगह पक्की नहीं है.

ओमान की टीम पिछले यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप में खेली थी. ये तीसरा मौका होगा जब ओमान टी20 वर्ल्ड कप खेल रही होगी, इससे पहले उसने 2016 और 2024 का वर्ल्ड कप खेला था. दूसरी ओर नेपाल ने भी तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है. दुर्भाग्यवश 2024 के विश्व कप में नेपाल और ओमान, दोनों पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए थे.

कब खेला जाएगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप?

2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीम भाग ले रही होंगी, जो 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा. वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे होंगे. 2024 के विश्व कप की तरह ग्रुप स्टेज से होकर टीमें सुपर-8 स्टेज में पहुंचेंगी, जिसके बाद नॉकआउट स्टेज शुरू होगा.

19 टीमों ने किया क्वालीफाई: भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान

