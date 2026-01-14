रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 40वें दिन भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही इस फिल्म ने छठे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई कर एक बार फिर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है. हालांकि फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है बावजूद इसके ये करोड़ो में ही नोट छाप रही है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 40वें दिन यानी छठे मंगलवार को कितनी कमाई की है?

'धुरंधर' ने 40वें दिन कितनी की कमाई?

सिनेमाघरों में छठे हफ्ते में भी आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. यहां तक कि प्रभास स्टाररर नई रिलीज द राजा साब भी 'धुरंधर' का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है.फिल्म के कलकेशन की बात करें को सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक 'धुरंधर' ने छठे मंगलवार को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कुछ बढ़त दर्ज की और अनुमानित 2.5 करोड़ रुपये का भारतीय नेट कलेक्शन किया.इसने छठे सोमवार के 2.35 करोड़ रुपये के कलेक्शन से मामूली तेजी दिखाई. इसी के साथ इसकी 40 दिनों की कुल कमाई अब 810.50 करोड़ रुपये हो गई है.

गौरतल है कि कई हफ्तों से ये फिल्म डबल डिजिट में कमाई कर रही थी, लेकिन इसने पहली बार अपने छठे शुक्रवार को सिंगल डिजिट में लगभग 3.5 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि, छठे वीकेंड पर इसकी कमाई में कुछ ग्रोथ देखी गई और इसने जहां छठे शनिवार को 5.75 करोड़ रुपये कमाए तो वहीं छठे रविवार को 6.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके साथ ही, फिल्म का छठे हफ्ते का अभी तक का कुल कलेक्शन अनुमानित 20.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' का का वीक वाइज कलेक्शन

पहले हफ्ते का कलेक्शन: 207.25 करोड़ रुपये

दूसरे हफ्ते का कलेक्शन- 253.25 करोड़ रुपये

तीसरे हफ्ते की कमाई -172 करोड़ रुपये

चौथे हफ्ते का कलेक्शन: 106.5 करोड़ रुपये

पांचवें हफ्ते का कलेक्शन-51.25 करोड़ रुपये

‘धुरंधर’ का ग्रॉस कलेक्शन

‘धुरंधर’ ने वाकई कमाल का परफॉर्म किया है और इस फिल्म का 40 दिनों का नेट कलेक्शन 810.5 करोड़ रुपये हो गया है. इस कमाई के साथ इसने ऑल टाइम बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 972.5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. विदेशों से 290 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, इसका वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन अब 1262.5 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' ने 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड तोड़ा

छठे हफ्ते के 5 दिनों में 20.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली इस फिल्म ने अब ऑफिशियलीर 'स्त्री 2' को पछाड़कर छठे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. इससे पहले 'स्त्री' ने 18.6 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ यह रिकॉर्ड बनाया था.