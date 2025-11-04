टाइगर या रणवीर नहीं, जानिए किस एक्टर पर आया जेमिमा रोड्रीग्स का दिल? नाम चौंका देगा

महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रचा था. मगर टीम इंडिया के लिए फाइनल से भी बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराना था. ऑस्ट्रेलिया गत चैंपियन थी, बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसने टीम इंडिया के सामने 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. मगर वो जेमिमा रोड्रीगेज की दृढ़ता ही थी, जो भारतीय टीम को रिकॉर्ड टारगेट के पार ले गई. उन्होंने सेमीफाइनल मैच में नाबाद 127 बनाकर भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

वैसे तो क्रिकेटरों के पास सेलिब्रिटी स्टेटस होता है. जेमिमा रोड्रीग्स भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए तुरुप का इक्का कही जा सकती हैं. चुस्त अंदाज में फील्डिंग करती हैं और बल्लेबाजी में तो उनका कोई जवाब नहीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका पसंदीदा बॉलीवुड हीरो कौन है?

कौन है जेमिमा रोड्रीग्स का फेवरेट एक्टर?

कुछ समय पूरी इंडिया टुडे के साथ बातचीत में जेमिमा रोड्रीग्स से पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है, जिसे वो इंस्टाग्राम पर बहुत फॉलो करती हैं या उनकी रील्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करती हैं.

रोड्रीग्स ने जवाब में कहा कि उन्हें रनबीर कपूर बहुत पसंद हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर नहीं हैं. इसलिए वो रनबीर के फैन पेज को बहुत फॉलो करती हैं. आपको बताते चलें कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं.

जेमिमा रोड्रीग्स का करियर

जेमिमा रोड्रीग्स भारत की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं. उन्होंने 59 वनडे मैचों में 1,749 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और आठ हाफ-सेंचुरी शामिल हैं. 112 टी20 मैचों के करियर में उनके नाम 2375 रन हैं. टी20 फॉर्मेट में उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए हैं. तीन टेस्ट मैचों में उनके नाम 235 रन हैं.

