हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटाइगर या रणवीर नहीं, जानिए किस एक्टर पर आया जेमिमा रोड्रीग्स का दिल? नाम चौंका देगा

टाइगर या रणवीर नहीं, जानिए किस एक्टर पर आया जेमिमा रोड्रीग्स का दिल? नाम चौंका देगा

Jemimah Rodrigues Favorite Actor: भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रीग्स ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शतक लगाया था. जानिए उनका फेवरेट एक्टर कौन है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Nov 2025 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रचा था. मगर टीम इंडिया के लिए फाइनल से भी बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराना था. ऑस्ट्रेलिया गत चैंपियन थी, बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसने टीम इंडिया के सामने 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. मगर वो जेमिमा रोड्रीगेज की दृढ़ता ही थी, जो भारतीय टीम को रिकॉर्ड टारगेट के पार ले गई. उन्होंने सेमीफाइनल मैच में नाबाद 127 बनाकर भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

वैसे तो क्रिकेटरों के पास सेलिब्रिटी स्टेटस होता है. जेमिमा रोड्रीग्स भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए तुरुप का इक्का कही जा सकती हैं. चुस्त अंदाज में फील्डिंग करती हैं और बल्लेबाजी में तो उनका कोई जवाब नहीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका पसंदीदा बॉलीवुड हीरो कौन है?

कौन है जेमिमा रोड्रीग्स का फेवरेट एक्टर?

कुछ समय पूरी इंडिया टुडे के साथ बातचीत में जेमिमा रोड्रीग्स से पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है, जिसे वो इंस्टाग्राम पर बहुत फॉलो करती हैं या उनकी रील्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करती हैं.

रोड्रीग्स ने जवाब में कहा कि उन्हें रनबीर कपूर बहुत पसंद हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर नहीं हैं. इसलिए वो रनबीर के फैन पेज को बहुत फॉलो करती हैं. आपको बताते चलें कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं.

जेमिमा रोड्रीग्स का करियर

जेमिमा रोड्रीग्स भारत की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं. उन्होंने 59 वनडे मैचों में 1,749 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और आठ हाफ-सेंचुरी शामिल हैं. 112 टी20 मैचों के करियर में उनके नाम 2375 रन हैं. टी20 फॉर्मेट में उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए हैं. तीन टेस्ट मैचों में उनके नाम 235 रन हैं.

यह भी पढ़ें:

PAK गेंदबाजों ने मचाई तबाही, नसीम शाह ने बिखेरा जलवा, सिर्फ 72 रनों में ढेर हुई दक्षिण अफ्रीकी टीम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 04 Nov 2025 10:39 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Women's World Cup Jemimah Rodrigues Indian Women's Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: सीमांचल के मुसलमान Owaisi के साथ? बढ़ेगी Tejashwi टेंशन
बिहार चुनाव के Opinion Poll को देख चौंकी NDA!
2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
'मिस यू कैटरीना...' अक्षय कुमार को 'वेलकम 3' के सेट पर याद आईं एक्ट्रेस, देखें वीडियो
'मिस यू कैटरीना...' अक्षय कुमार को 'वेलकम 3' के सेट पर याद आईं एक्ट्रेस, देखें वीडियो
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget