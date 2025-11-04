दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 263 रन बनाए हैं. 98 रनों की सलामी साझेदारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई और 263 पर सिमट गई. क्विंटन डी कॉक और लुआन ड्री प्रिटोरियस ने अर्धशतक लगाया. पाकिस्तान के नसीम शाह और अबरार अहमद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे. दोनों ने तीन-तीन बल्लेबाजों को आउट किया.

क्विंटन डी कॉक और लुआन ड्री प्रिटोरियस ने पहले विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की. प्रिटोरियस 57 रन बनाकर आउट हुए. वहीं डी कॉक ने 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी की है, उन्होंने आते ही 63 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा कप्तान मैथ्यू ब्रीत्जके ने 42 रनों का योगदान दिया.

72 रनों में निकला दक्षिण अफ्रीका का दम

दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत शानदार रही और एक समय उसने सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 191 रन बना लिए थे. मगर उसके बाद अफ्रीका के 7 विकेट मात्र 72 रनों में गिर गए. वो तो भला को कॉर्बिन बॉश का, जिन्होंने 41 रनों की पारी खेल टीम का स्कोर 260 के पार पहुंचाया, वरना टीम के लिए 240 रन बना पाना भी मुश्किल लग रहा था. दक्षिण अफ्रीकी टीम के आखिरी 4 विकेट मात्र 35 रनों के भीतर गिर गए.

पाकिस्तानी गेंदबाजों का कहर

पाकिस्तान के लिए सबसे सफल गेंदबाज नसीम शाह रहे. उन्होंने 9.1 ओवर में सिर्फ 40 रन देकर 3 विकेट चटकाए. अबरार अहमद ने भी 3 विकेट लिए, लेकिन उनका इकॉनमी रेट नसीम से बेकार रहा. सैम अय्यूब लगता है जैसे टीम के मुख्य ऑलराउंडररों में से एक बनते जा रहे हैं और निरंतर विकेट टेकर गेंदबाज साबित होते रहे हैं. इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए. शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने एक-एक विकेट लिया.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया पर आया गुजरात के व्यापारी का दिल, तोहफे में मिलेगी डायमंड ज्वेलरी, घर की छत पे लगेंगे सोलर पेनल

DSP बनने के बाद क्रिकेटर को कितना वेतन मिलता है? सिराज और दीप्ति शर्मा की सैलरी होश उड़ा देगी