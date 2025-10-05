हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK Live: वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, भारतीय कप्तान ने नहीं मिलाया हाथ, मची खलबली

IND vs PAK No Handshake: एशिया कप 2025 के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी 'नो हैंडशेक विवाद' जारी है. हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Oct 2025 03:36 PM (IST)
एशिया कप 2025 के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी 'नो हैंडशेक विवाद' जारी है. आज भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच (IND vs PAK Live) कोलंबो में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. दरअसल टॉस के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाक कप्तान फातिमा सना ने हाथ नहीं मिलाया. BCCI सचिव देवजीत सैकिया पहले ही कह चुके थे कि इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि वर्ल्ड कप मैच में टॉस के समय और मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे.

पाकिस्तानी कप्तान, टॉस प्रेजेंटर से बात करने के बाद सीधे डगआउट की तरफ चली गईं. वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी फातिमा सना के साथ हाथ मिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले गए. तीनों मैचों में सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं मैच के बाद भी टीम इंडिया ने पाक प्लेयर्स को पूरी तरह नजरंदाज किया था. वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पर नजर डालें तो अभी तक भारत ने एक जीत दर्ज की है, जबकि पाक टीम अपना पहला मैच हारकर आ रही है.

टॉस के समय भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि टीम वर्ल्ड कप से पहले अच्छा खेलकर आ रही है. हालांकि टीम में अमनजोत कौर नहीं खेल रही हैं, जिन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक लगाया था. अमनजोत तबीयत खराब होने के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं. उनकी जगह रेणुका ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में लाया गया है.

एशिया कप में हैंडशेक विवाद ने आगे चलकर 'ट्रॉफी विवाद' का रूप ले लिया था. फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर मैदान से बाहर चले गए थे.

IND-W vs PAK-W: बारिश में न धुल जाए भारत-पाकिस्तान मैच, जानिए कैसा है आज कोलंबो में मौसम का हाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Live Cricket Score IND Vs PAK Live INDW Vs PAKW IND VS PAK HARMANPREET KAUR
