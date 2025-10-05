एशिया कप 2025 के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 में भी 'नो हैंडशेक विवाद' जारी है. आज भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच (IND vs PAK Live) कोलंबो में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. दरअसल टॉस के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाक कप्तान फातिमा सना ने हाथ नहीं मिलाया. BCCI सचिव देवजीत सैकिया पहले ही कह चुके थे कि इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि वर्ल्ड कप मैच में टॉस के समय और मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे.

पाकिस्तानी कप्तान, टॉस प्रेजेंटर से बात करने के बाद सीधे डगआउट की तरफ चली गईं. वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी फातिमा सना के साथ हाथ मिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले गए. तीनों मैचों में सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं मैच के बाद भी टीम इंडिया ने पाक प्लेयर्स को पूरी तरह नजरंदाज किया था. वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पर नजर डालें तो अभी तक भारत ने एक जीत दर्ज की है, जबकि पाक टीम अपना पहला मैच हारकर आ रही है.

टॉस के समय भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि टीम वर्ल्ड कप से पहले अच्छा खेलकर आ रही है. हालांकि टीम में अमनजोत कौर नहीं खेल रही हैं, जिन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक लगाया था. अमनजोत तबीयत खराब होने के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं. उनकी जगह रेणुका ठाकुर को प्लेइंग इलेवन में लाया गया है.

एशिया कप में हैंडशेक विवाद ने आगे चलकर 'ट्रॉफी विवाद' का रूप ले लिया था. फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर मैदान से बाहर चले गए थे.

