वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में हराकर नेपाल क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, पहली बार किया ऐसा कारनामा

सोमवार को नेपाल क्रिकेट टीम के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में नेपाल ने 2 बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज को 90 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 173 रन बनाए थे, आसिफ शेख ने 47 गेंदों में नाबाद 68 और संदीप जोरा ने 39 गेंदों में 63 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज 83 रनों पर ऑलआउट हो गई.

ऐसा नहीं था कि वेस्टइंडीज टीम में सभी नए खिलाड़ी थे, बल्कि इस टीम में कई बड़े नाम शामिल थे लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका. 174 का पीछा करते हुए काइल मेयर (6), जेसन होल्डर (21), फेबियन एलन (7), अकील होसिन (0) जैसे विस्फोटक बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए. नेपाल के लिए आदिल अंसारी ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, कुशल भर्तेल ने 3 विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की पूरी टीम 17.1 ओवरों में ऑल आउट हो गई. नेपाल ने 90 रनों से मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

नेपाल क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास

पहली बार है जब नेपाल क्रिकेट टीम ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज जीती है. इससे पहले नेपाल ने पहले टी20 में वेस्टइंडीज को 19 रनों से हराया था. शुरूआती 2 मैचों में जीत दर्ज कर नेपाल ने अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (30 सितंबर) खेला जाएगा.

आसिफ शेख बने प्लेयर ऑफ़ द मैच

नेपाल के लिए पारी की शुरुआत करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को दूसरे टी20 में प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया. उन्होंने 47 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए. उनके आलावा संदीप जोरा ने भी शानदार पारी खेली, उन्होंने 5 छक्के और 3 चौकों की मदद से 39 गेंदों में 63 रन बनाए. इन दोनों खिलाड़ियों की अर्धशतकीय पारी ने ही नेपाल को 173 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

भारत में कहां देखें नेपाल बनाम वेस्टइंडीज मैच लाइव?

शुरूआती 2 मुकाबलों को जीतकर वेस्टइंडीज ने टी20 सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है. तीसरा मुकाबला आज शारजाह में रात 8 बजे से (भारत के समयनुसार) खेला जाएगा. भारत में इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी.