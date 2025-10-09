भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी एक बार फिर मैदान पर बल्ला घुमाते दिखे हैं. दरअसल वो इस समय मदुरै में हैं, जहां वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे. इससे पहले एयरपोर्ट पर धोनी का फैंस ने भव्य स्वागत किया, जहां धोनी धोनी के नारे लगाए गए. धोनी ने भी फैंस का अभिवादन स्वीकार किया था. इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो नए क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग करने का आनंद ले रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में पिच के आसपास लोग खड़े हैं. वहीं एमएस धोनी बैटिंग कर रहे हैं. पीछे एक नन्हा बच्चा विकेटकीपिंग कर रहा है, और धोनी जोर से बल्ला घुमाते हुए दिखे हैं. धोनी काली टी-शर्ट और जीन्स पहने दिखे. बता दें कि यह तमिलनाडु का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है.

इस नए मैदान को वेलम्मल क्रिकेट स्टेडियम नाम दिया गया है, जिसका निर्माण वेलम्मल एजुकेशन ट्रस्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर करवाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैदान के निर्माण में 325 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और स्टेडियम करीब साढ़े 11 एकड़ में फैला हुआ है.

अभी मैदान में एकसाथ 7300 फैंस बैठ सकते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में स्टैंड्स की संख्या बढ़ाने का प्लान होगा, जिसके बाद एकसाथ लगभग 20,000 दर्शक एक साथ मैदान में समा पाएंगे.यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रैक्टिस नेट्स, उच्च दर्जे का ड्रेनेज सिस्टम और इसमें आधुनिक फ्लड लाइट्स भी लगाई गई हैं. इसमें रणजी ट्रॉफी, IPL और तमिलनाडु प्रीमियर लीग के मैच खेले जा सकते हैं.

MS DHONI INAUGURATED THE INTERNATIONAL CRICKET STADIUM IN MADURAI. 💛 pic.twitter.com/wZgQvF7j8u — Johns. (@CricCrazyJohns) October 9, 2025

यह चेपॉक के बाद तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा. मैदान में फायरवर्क्स यानी पटाखे भी फोड़े गए, जिन्होंने माहौल खुशनुमा बनाने का काम किया.

