हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: एमएस धोनी ने जींस टीशर्ट पहन लगाया जोरदार शॉट, जबरदस्त बैटिंग का वीडियो वायरल

Watch: एमएस धोनी ने जींस टीशर्ट पहन लगाया जोरदार शॉट, जबरदस्त बैटिंग का वीडियो वायरल

Madurai Cricket Stadium Inauguration: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी एक बार फिर मैदान पर बल्ला घुमाते दिखे हैं. वो मदुरै में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी एक बार फिर मैदान पर बल्ला घुमाते दिखे हैं. दरअसल वो इस समय मदुरै में हैं, जहां वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे. इससे पहले एयरपोर्ट पर धोनी का फैंस ने भव्य स्वागत किया, जहां धोनी धोनी के नारे लगाए गए. धोनी ने भी फैंस का अभिवादन स्वीकार किया था. इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो नए क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग करने का आनंद ले रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में पिच के आसपास लोग खड़े हैं. वहीं एमएस धोनी बैटिंग कर रहे हैं. पीछे एक नन्हा बच्चा विकेटकीपिंग कर रहा है, और धोनी जोर से बल्ला घुमाते हुए दिखे हैं. धोनी काली टी-शर्ट और जीन्स पहने दिखे. बता दें कि यह तमिलनाडु का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है.

इस नए मैदान को वेलम्मल क्रिकेट स्टेडियम नाम दिया गया है, जिसका निर्माण वेलम्मल एजुकेशन ट्रस्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर करवाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैदान के निर्माण में 325 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और स्टेडियम करीब साढ़े 11 एकड़ में फैला हुआ है.

अभी मैदान में एकसाथ 7300 फैंस बैठ सकते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में स्टैंड्स की संख्या बढ़ाने का प्लान होगा, जिसके बाद एकसाथ लगभग 20,000 दर्शक एक साथ मैदान में समा पाएंगे.यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्रैक्टिस नेट्स, उच्च दर्जे का ड्रेनेज सिस्टम और इसमें आधुनिक फ्लड लाइट्स भी लगाई गई हैं. इसमें रणजी ट्रॉफी, IPL और तमिलनाडु प्रीमियर लीग के मैच खेले जा सकते हैं.

 यह चेपॉक के बाद तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा. मैदान में फायरवर्क्स यानी पटाखे भी फोड़े गए, जिन्होंने माहौल खुशनुमा बनाने का काम किया.

यह भी पढ़ें:

भारतीय ओपनर ने तोड़ा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ODI रन का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 06:42 PM (IST)
Tags :
MS Dhoni News MS DHONI Madurai Cricket Stadium
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Bihar Election 2025: बिहार में दारुबंदी से बढ़ा सूखा नशा, कार्यकर्ता बेच रहे शराब? BJP vs RJD
Bihar Election: Tejashwi Yadav के Job Promise पर घमासान, Dev Kumar Chaurasia, Luv Kumar Singh
KBC Birthday Special: Amitabh Bachchan के बर्थडे पर Javed Akhtar भी होंगे शामिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?
हेल्थ
Karwa Chauth 2025: दिनभर के व्रत के बाद क्या खाएं क्या नहीं? ये हैं हेल्दी करवाचौथ थाली आइडियाज
दिनभर के व्रत के बाद क्या खाएं क्या नहीं? ये हैं हेल्दी करवाचौथ थाली आइडियाज
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget