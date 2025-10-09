भारतीय ओपनर ने तोड़ा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ODI रन का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

भारत की स्मृति मंधाना ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का कीर्तिमान रचा है. उन्होंने यह मुकाम महिला वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में हासिल किया. मंधाना के लिए यह टूर्नामेंट अभी तक अच्छा नहीं गुजरा है, जिसमें वो पहले दोनों मैचों में क्रमशः 8 आर 23 रन बना पाईं. मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 रन बनाते ही बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ODI रन

अब तक एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क के नाम था. क्लार्क ने साल 1997 में 970 रन बनाए थे. अब स्मृति मंधाना इस मामले में उनसे आगे निकल गई हैं. यह भी बताते चलें कि महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई बल्लेबाज एक साल के भीतर 1,000 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका है. मंधाना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में 23 रन बनाकर आउट हुईं, जिससे साल 2025 में बनाए गए उनके रनों की संख्या 982 हो गई है.

स्मृति मंधाना - 982 रन

बेलिंडा क्लार्क - 970 रन

लॉरा वुल्वार्ट - 882 रन

देबोराह हॉकली - 880 रन

एमी सैदर्थवेट - 853 रन

5000 ODI रन के करीब स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में 5,000 रन पूरे करने के भी करीब हैं. वो ऐसा करने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर होंगी. उनसे पहले सिर्फ मिताली राज ऐसा कर पाई थीं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 7805 रन बनाए थे. एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिताली के ही नाम है. मंधाना एकदिवसीय महिला वर्ल्ड कप इतिहास में 600 से अधिक रन बना चुकी हैं. वहीं मंधाना वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड ध्वस्त करने की कगार पर हैं. उनके नाम अभी 13 शतक हैं और 15 शतक लगाने वाली मेग लैनिंग से सिर्फ 2 सेंचुरी पीछे हैं.

