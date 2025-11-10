टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी, टॉप 5 दिग्गजों की लिस्ट में एक भारतीय का नाम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी, टॉप 5 दिग्गजों की लिस्ट में एक भारतीय का नाम

Most Wickets In Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर दिग्गज श्रीलंकाई गेंदबाज का नाम है. टॉप 5 लिस्ट में भारत के एक महान खिलाड़ी भी शामिल हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 10 Nov 2025 03:42 PM (IST)
Top 5 Wicket Taker In Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसे दिग्गज आए हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों को चारों खाने चित्त किया है. इनकी बॉलिंग के सामने बड़े-बड़े महारथी भी ढेर हुए हैं. श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन की बात हो या ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज शेन वॉर्न की या भारत के दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले, हर किसी गेंदबाज ने बल्लेबाजों को अपनी बॉलिंग से चौंकाया है. ये खिलाड़ी ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं.

टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट धाकड़ गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के नाम हैं. दूसरे नंबर पर दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न का नाम है. टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में इंग्लैंड के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन का नाम है. इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले हैं. इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर ब्रिटिश प्लेयर स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम शामिल है.

मुथैया मुरलीधरन (Muthiah Muralidaran)

श्रीलंकाई क्रिकेट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के महान खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत 1992 से की थी. मुरलीधरन ने अपने 18 साल के टेस्ट करियर में 133 मैच खेले, जिसकी 230 पारियों में 800 विकेट हासिल किए. इंटरनेशनल क्रिकेट में 800 विकेट चटकाने वाले मुथैया मुरलीधरन एकमात्र खिलाड़ी हैं. इनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

शेन वॉर्न (Shane Warne)

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न ने टेस्ट करियर की शुरुआत 1992 में की थी और 2007 तक वे अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे. शेन वॉर्न ने अपने टेस्ट करियर में 145 मैचों की 273 पारियों में 708 विकेट लिए. इसी के साथ शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. ऑस्ट्रेलिया का दिग्गज खिलाड़ी अब इस दुनिया में नहीं है. 4 मार्च, 2022 को शेन वॉर्न का निधन हो गया था.

जेम्स एंडरसन (James Anderson)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में जेम्स एंडरसन का नाम तीसरे नंबर पर है. इंग्लैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी ने 188 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 350 पारियों में 704 विकेट हासिल किए हैं. एंडरसन 700 से ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. जेम्स एंडरसन ने अपने 21 साल के टेस्ट करियर को 2024 में अलविदा कहा. एंडरसन के ऐतिहासिक करियर के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया, जिसमें भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है.

अनिल कुंबले (Anil Kumble)

भारत के दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले का नाम दुनिया के उन पांच खिलाड़ियों में शामिल है, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं. अनिल कुंबले ने 1990 से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी और नवंबर 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इन दौरान कुंबले ने 132 मैचों की 236 पारियों में 619 विकेट चटकाए. अनिल कुंबले 600 से ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं.

स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad)

इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पांचवें नंबर पर हैं. इस ब्रिटिश प्लेयर ने अपने टेस्ट करियर में 2007 से 2023 के दौरान 167 मैच खेले, जिसमें 309 इनिंग्स में 604 विकेट चटकाए.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 10 Nov 2025 03:42 PM (IST)
James Anderson Anil Kumble Most Wickets In Test Muthiah Muralidaran TEST CRICKET
Embed widget