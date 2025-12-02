आयुष म्हात्रे नंबर-1, अभिषेक शर्मा चौथे पर; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज
Most Runs In Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में लगभग सभी टीमें 4-4 मैच खेल चुकी हैं. जानिए अभी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज कौन हैं.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 में मंगलवार तक लगभग सभी टीमें 4-4 मुकाबले खेल चुकी हैं. झारखंड के लिए खेल रहे ईशान किशन ने मंगलवार को सौराष्ट्र के खिलाफ 93 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बाद वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में अभिषेक शर्मा से ऊपर पहुंच गए हैं. पहले नंबर पर मुंबई के आयुष म्हात्रे हैं, जो अभी तक 4 पारियों में 2 शतक जड़ चुके हैं.
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 टॉप रन स्कोरर
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 में अभी आयुष म्हात्रे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 4 पारियों में कुल 253 रन बनाए हैं. मुंबई के प्लेयर आयुष ने विदर्भ के खिलाफ नाबाद 110 और आंध्र के खिलाफ नाबाद 104 रन बनाए थे, आज असम के खिलाफ वह सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए थे.
पंजाब के कप्तान अभिषेक लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने 4 पारियों में कुल 208 रन बनाए हैं. अभिषेक ने बंगाल के खिलाफ 148 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. अभिषेक ने आज बड़ौदा के खिलाफ भी अर्धशतक (50) जड़ा.
दूसरे नंबर पर पहुंचे ईशान किशन
झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने आज सौराष्ट्र के खिलाफ 50 गेंदों में 3 छक्के और 11 चौकों की मदद से 93 रनों की पारी खेली. इस पारी के बाद वह अभिषेक और कुनाल चंदेला को पछाड़कर लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए. ईशान ने 4 मैचों में 248 रन बनाए हैं. ईशान ने इससे पहले त्रिपुरा के खिलाफ 113 रनों की नाबाद पारी खेली थी. लिस्ट में देखें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों के आंकड़े.
1. आयुष म्हात्रे (253)
- टीम- मुंबई
- मैच- 4
- रन- 253
- सर्वाधिक स्कोर- 110*
- शतक- 2
- अर्धशतक-
2. ईशान किशन (248)
- टीम- झारखंड
- मैच- 4
- रन- 248
- सर्वाधिक स्कोर- 113*
- शतक-1
- अर्धशतक- 1
3. कुनाल चंदेला (229)
- टीम- उत्तराखड
- मैच- 4
- रन- 229
- सर्वाधिक स्कोर- 94
- शतक-
- अर्धशतक- 2
4. अभिषेक शर्मा (208)
- टीम- पंजाब
- मैच- 4
- रन- 208
- सर्वाधिक स्कोर- 148
- शतक- 1
- अर्धशतक- 1
5. अनमोलप्रीत सिंह (204)
- टीम- पंजाब
- मैच- 4
- रन- 204
- सर्वाधिक स्कोर- 81
- शतक-
- अर्धशतक- 2
6. किशन लिग्दोह (200)
- टीम- मेघालय
- मैच- 4
- रन- 200
- सर्वाधिक स्कोर- 115
- शतक- 1
- अर्धशतक- 1
7. रोहन सुनील कुन्नुम्मल (199)
- टीम- केरल
- मैच- 4
- रन- 199
- सर्वाधिक स्कोर- 121*
- शतक- 1
- अर्धशतक-
8. रविचंद्रन स्मरण (193)
- टीम- कर्नाटक
- मैच- 4
- रन- 193
- सर्वाधिक स्कोर- 67
- शतक-
- अर्धशतक- 1
9. अभिमन्यु ईश्वरन (185)
- टीम- बंगाल
- मैच- 4
- रन- 185
- सर्वाधिक स्कोर- 130*
- शतक- 1
- अर्धशतक- 0
10. ललित यादव (181)
- टीम- गोवा
- मैच- 4
- रन- 181
- सर्वाधिक स्कोर- 85*
- शतक-
- अर्धशतक- 2
