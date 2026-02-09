T20 वर्ल्ड कप की एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट?

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है. भारत-श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में एक बार फिर दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों पर सबकी नजरें टिकी हैं. हालांकि मौजूदा रोमांच के बीच टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, जो आज भी अटूट नजर आते हैं. खास तौर पर एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आज भी विराट कोहली के नाम है.

विराट कोहली का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप (बांग्लादेश) में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे आज तक कोई नहीं दोहरा पाया है. कोहली ने उस टूर्नामेंट में सिर्फ 6 मैचों में 319 रन बनाए थे. खास बात यह रही कि वह 3 बार नाबाद रहे और उनका औसत 100 से भी ज्यादा रहा. इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक जमाए और भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन माना जाता है.

दिलशान और जयवर्धने भी लिस्ट में

इस सूची में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व ओपनर तिलकरत्ने दिलशान हैं. उन्होंने 2009 टी20 वर्ल्ड कप (इंग्लैंड) में 7 मैचों में 317 रन बनाए थे. दिलशान उस टूर्नामेंट में श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हुए थे.

वहीं, श्रीलंका के ही महान बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने 2010 टी20 वर्ल्ड कप (वेस्टइंडीज) में 302 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने एक शानदार शतक भी लगाया था, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के यादगार शतकों में गिना जाता है.

बाबर आजम की एंट्री

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी इस खास लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने 2021 टी20 वर्ल्ड कप (ओमान-यूएई) में 303 रन बनाए थे. बाबर ने उस टूर्नामेंट में लगातार रन बनाकर खुद को आधुनिक टी20 क्रिकेट के टॉप बल्लेबाजों में साबित किया था.

2022 में फिर चमके कोहली

विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में एक बार फिर आता है. 2022 टी20 वर्ल्ड कप (ऑस्ट्रेलिया) में उन्होंने 296 रन बनाए और भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे. मुश्किल हालात में खेले गए उनके शॉट्स आज भी फैंस को याद हैं.

2026 में टूटेगा रिकॉर्ड?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 20 टीमें, 55 मुकाबले और कई युवा-अनुभवी बल्लेबाज मैदान में हैं. सवाल यही है कि क्या इस बार कोई बल्लेबाज विराट कोहली के 319 रन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, या फिर यह रिकॉर्ड एक बार फिर इतिहास की किताबों में सुरक्षित रहेगा.