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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026शिवम दुबे ने गेंदबाजी से बरपाया कहर, 3 ओवर में तीन विकेट; श्रेयस अय्यर को भी किया चलता

शिवम दुबे ने गेंदबाजी से बरपाया कहर, 3 ओवर में तीन विकेट; श्रेयस अय्यर को भी किया चलता

Shivam Dube Mumbai T20 League: मुंबई टी20 लीग में 2 जून को खेले गए मुकाबले में शिवम दुबे ने गेंदबाजी में कहर बरपाया. उन्होंने श्रेयस अय्यर का भी विकेट लिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 09:59 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के तुरंत बाद ही मुंबई टी20 लीग ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है. 2 जून को सोबो मुंबई फैल्कन्स और एआरसीएस अंधेरी के मैच में शिवम दुबे ने कहर बरपाया, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर का भी विकेट चटकाया. दरअसल यह इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का पहला मैच रहा, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली फैल्कंस केवल 126 रनों पर सिमट गई.

शिवम दुबे ने बरपाया कहर

आईपीएल में बहुत कम गेंदबाजी करने वाले शिवम दुबे ने मुंबई टी20 लीग में नई गेंद से बॉलिंग की और मुकाबले में कुल 3 विकेट चटकाए. अंधेरी टीम के लिए नई गेंद से एक छोर अर्जुन तेंदुलकर ने संभाला और दूसरे छोर पर खुद कप्तान शिवम दुबे आए. दुबे ने अपने स्पेल की तीसरी ही गेंद पर ईशान मूलचंदानी को आउट कर दिया. दुबे ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और एक विकेट भी चटकाया.

तीसरे ओवर में अर्जुन तेंदुलकर को 13 रन पड़े, जिसके बाद दुबे ने दोबारा गेंद अपने हाथ में थाम ली. इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने फैल्कंस टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को 5 के स्कोर पर आउट कर दिया. दुबे ने अपने पहले 2 ओवरों में सिर्फ 8 रन देकर दो विकेट लिए.

3.2 ओवर, 17 रन और तीन विकेट

कप्तान शिवम दुबे अंधेरी की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 3.2 ओवरों में केवल 17 रन दिए और तीन बल्लेबाजों को आउट किया. दुबे ने ईशान मूलचंदानी, श्रेयस अय्यर और यश डिचोलकर का विकेट लिया. उनके अलावा अजय मिश्रा ने भी 3 विकेट चटकाए. अर्जुन तेंदुलकर भी एक बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब रहे.

इससे पहले शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर, दोनों की टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जाने में नाकाम रही थी. मुंबई टी20 लीग की बात करें तो यह टूर्नामेंट 1 जून-13 जून तक चलेगा और इसमें कुल 8 टीम भाग ले रही हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jun 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER SHIVAM DUBE Mumbai T20 League
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