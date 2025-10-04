पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
एशिया कप ट्रॉफी विवाद में दुनिया भर में ट्रोल हुए मोहसिन नकवी को अब पाकिस्तान में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा. नकवी के ट्रॉफी अपने पास रखने की हरकत को पाकिस्तान ‘साहसिक कदम’ बता रहा है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी क्रिकेट उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब वजह से. एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान हुई ट्रॉफी ‘ड्रामा’ के बाद अब उन्हें पाकिस्तान में “शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक” (Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Excellence Gold Medal) से नवाजा जाएगा.
जी हां, वो ही नकवी जिन्हें भारत के खिलाड़ियों ने फाइनल के बाद ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था, अब उन्हें पाकिस्तान में ‘साहस और सिद्धांत’ का प्रतीक बताया जा रहा है.
क्यों मिल रहा है गोल्ड मेडल?
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम अब्बास जमाल ने लिया है. जमाल ने कहा कि मोहसिन नकवी ने “भारत के दबाव में न झुकते हुए राष्ट्रीय गर्व को ऊंचा किया” और इसी ‘वीरता’ के लिए उन्हें यह गोल्ड मेडल दिया जाएगा. उनके मुताबिक, नकवी ने “राजनीतिक और खेल दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान की शान को बरकरार रखा.”
असल में क्या हुआ था?
एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत के बाद ट्रॉफी प्रस्तुति समारोह के दौरान विवाद हो गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर मोहसिन नकवी ट्रॉफी सौंपेंगे तो वे उसे नहीं लेंगे. जब नकवी मंच पर पहुंचे, तो भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ट्रॉफी से दूरी बनाकर खड़े रहे.
इस पर नकवी ने ‘ट्रॉफी अपने पास रख ली’ और बाद में एक्स (Twitter) पर लिखा, “अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए, तो ACC दफ्तर से जाकर ले सकते हैं.”
अब ‘बेइज्जती’ पर ‘गर्व’ मना रहा पाकिस्तान
दुनियाभर में इस घटना की आलोचना हुई। क्रिकेट फैंस से लेकर पूर्व खिलाड़ियों ने इसे “खेल भावना के खिलाफ” बताया, लेकिन पाकिस्तान में नकवी को “मजबूत नेता” और “देश की प्रतिष्ठा के रक्षक” के रूप में पेश किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक और खेल संगठनों ने नकवी की तारीफ करते हुए उन्हें ‘राष्ट्रीय नायक’ बताया है.
नकवी बोले, “मैंने कुछ गलत नहीं किया”
बीसीसीआई की आपत्ति के बाद भी मोहसिन नकवी अपने बयान पर अड़े हैं. उन्होंने कहा, “मैंने न कोई गलती की और न ही किसी से माफी मांगूंगा.” अब इसी जिद और विवाद को पाकिस्तान में ‘साहसिक कदम’ मानते हुए उन्हें यह गोल्ड मेडल दिया जा रहा है.
