अगर ट्रॉफी लेनी है, तो ले जाओ, मैं यहीं बैठा हूं..., PCB चीफ मोहसिन नकवी के बड़े बोल

अगर ट्रॉफी लेनी है, तो ले जाओ, मैं यहीं बैठा हूं..., PCB चीफ मोहसिन नकवी के बड़े बोल

Mohsin Naqvi Latest Statement: मोहसिन नकवी, पहले एशिया कप फाइनल के बाद ट्रॉफी अपने साथ होटल ले जाते हैं. अब कह रहे हैं कि वो ट्रॉफी देने को पूरी तरह तैयार हैं

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Oct 2025 05:57 PM (IST)
मोहसिन नकवी, पहले एशिया कप फाइनल के बाद ट्रॉफी अपने साथ होटल ले जाते हैं. अब कह रहे हैं कि वो ट्रॉफी देने को पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसके लिए टीम इंडिया को उनके पास चलकर जाना होगा. दरअसल हाल ही में दावा किया गया कि मोहसिन नकवी ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग (ACC Meeting) में टीम इंडिया से माफी मांग ली है. मगर एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मोहसिन नकवी ने इन सभी खबरों को झूठा बताया, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ट्रॉफी चाहिए, तो आकर ले लो...

ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पहले कहा कि उन्होंने बीसीसीआई या टीम इंडिया से कोई माफी नहीं मांगी है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया अगर ट्रॉफी लेना चाहती है, तो उसे ACC के दफ्तर आकर ट्रॉफी लेनी होगी. वो ट्रॉफी देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

मोहसिन नकवी ने कहा, "ACC का चेयरमैन होने के नाते, मैं उसी दिन (फाइनल के बाद) ट्रॉफी देने को तैयार था और अब भी ट्रॉफी देने को तैयार हूं. वो अगर ट्रॉफी लेना चाहते ही हैं, तो उनका ACC के दफ्तर में बहुत स्वागत है और मुझसे आकर ट्रॉफी ले लीजिए."

अब तक क्या-क्या हुआ

यह पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ जब फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देरी से शुरू हुई, लेकिन अपनी हठ के कारण नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से बाहर चले गए. उसके बाद 30 सितंबर को ACC की मीटिंग हुई, जिसमें BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने नकवी से कड़े सवाल किए.

इससे पहले BCCI सचिव देवजीत सैकिया कह चुके थे कि जरूरत पड़ने पर वो ICC में नकवी की शिकायत करवाएंगे. इसी बीच अफवाहें उड़ती हैं कि नकवी ने ट्रॉफी विवाद को लेकर BCCI और टीम इंडिया से माफी मांग ली है. मगर नकवी ने एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में साफ किया कि उन्होंने किसी से माफी नहीं मांगी है.

मैंने माफी नहीं मांगी..., मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया पर उठाए सवाल, खून खौला देगा PCB प्रमुख का बयान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Oct 2025 05:57 PM (IST)
Asia Cup News Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
