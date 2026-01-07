पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, देर रात सीने में उठा दर्द, हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की बीती रात (5 जनवरी) अचानक तबीयत खराब हो गई. उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत गंभीर बताई. इसको देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.

आपको बता दें, बीते 10 दिसंबर से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर देवरिया की जिला जेल में बंद हैं. देवरिया इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन की धोखाधड़ी मामले में अमिताभ ठाकुर जेल को अरेस्ट किया गया था. सीजीएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.

देर रात अचानक उठा सीने में दर्द

मंगलवार, 6 जनवरी की रात अमिताभ ठाकुर की तबीयत अचानक खराब हो गई. उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें जिला जेल के कर्मचारी उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए. अमिताभ ठाकुर को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.