एशिया कप ट्रॉफी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में हुई बैठक में BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से कड़े सवाल पूछे थे. उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नकवी ने इसी मीटिंग के दौरान माफी (Mohsin Naqvi Apology) मांग ली है. यह भी दावा किया गया कि बहुत जल्द एशिया कप ट्रॉफी भारत भेज दी जाएगी या फिर भारत की ओर से कोई ट्रॉफी को रिसीव करेगा. मगर नकवी ने अपने हालिया ट्वीट में इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है.

मोहसिन नकवी का ताजा बयान

मोहसिन नकवी ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "भारतीय मीडिया झूठ पर टिका है, ना कि तथ्यों पर. मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं. मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही BCCI से माफी मांगी है और ना ही कभी मांगूंगा. यह झूठी अफवाहें सिर्फ प्रोपेगेंडा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ अपने ही लोगों को गुमराह करना है."

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "दुर्भाग्यवश भारत लगातार क्रिकेट में राजनीति को घुसाता रहा है, जिससे खेल भावना आहत हुई है. ACC का प्रेसिडेंट होने के नाते, मैं उसी दिन ट्रॉफी देने को तैयार था और अब भी देने को तैयार हूं. वो अगर ट्रॉफी लेना ही चाहते हैं, तो उनका बहुत-बहुत स्वागत है कि ACC के दफ्तर आएं और मुझसे ट्रॉफी ले जाएं."

इससे पहले बताया गया था कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में ट्रॉफी मुद्दे पर जमकर बहस हुई थी. सूत्रों के मुताबिक नकवी ने भारतीय खिलाड़ियों पर फाइनल मैच के बाद उनका अपमान करने का आरोप लगाया था. बैठक में भारत के प्रतिनिधि राजीव शुक्ला ने साफ किया था कि एशिया कप ट्रॉफी ACC की संपत्ति है, इस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

