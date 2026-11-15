IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअर्शदीप सिंह ने छक्के लगाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 12 साल पुराना दोहराया इतिहास 

अर्शदीप सिंह ने छक्के लगाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 12 साल पुराना दोहराया इतिहास 

Arshdeep Singh: भारत के लिए तेज गेंदबाज के रूप में खेलने वाले अर्शदीप सिंह ने बल्ले से बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने छक्के लगाकर 12 साल पुराना इतिहास दोहरा दिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Nov 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

अर्शदीप सिंह को आपने गेंद के साथ रिकॉर्ड कायम करते हुए देखा और सुना होगा. लेकिन इस बार में अर्श ने बल्ले के साथ बड़ा कमाल कर दिया, वो भी छक्के लगाकर. रविवार (15 नवंबर) भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें वनडे में अर्शदीप 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे. भारत के अर्शदीप ने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए. इसके साथ उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड कायम करते हुए खुद को खास लिस्ट में शामिल कर लिया. 2 छक्कों के साथ भारतीय खिलाड़ी ने 12 साल पुराना इतिहास भी दोहरा दिया. 

अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 4 गेंद में 14 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 350 का रहा. इसके साथ 10वें नंबर के मोहम्मद सिराज ने भी 14 रन की पारी खेली. दोनों ने 11वें विकेट के लिए 26 (10 गेंद) रनों की साझेदारी की. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
क्रिकेट
IND vs NZ 5th ODI Live: सिराज-अर्शदीप के रोहित-कोहली से ज्यादा रन, भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 210 का लक्ष्य
Live: सिराज-अर्शदीप के रोहित-कोहली से ज्यादा रन, भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 210 का लक्ष्य
क्रिकेट
Watch: सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल
सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल
क्रिकेट
विराट कोहली के साथ पिछले 11 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
विराट कोहली के साथ पिछले 11 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

11वें नंबर पर 2 छक्कों के साथ बनाया बड़ा रिकॉर्ड 

अर्शदीप भारत के लिए सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने वनडे मैच में 11वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 2 छक्के लगाए. इससे पहले 2014 में मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के खिलाफ यह कमाल किया था. अर्श ने इस तरह 12 साल पुराना इतिहास दोहराया. वहीं सबसे पहले यह कमाल 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ वेंकटेश प्रसाद ने किया था. 

वनडे में भारत के नंबर 11 बल्लेबाज के जरिए सबसे ज्यादा छक्के

2 छक्के - वेंकटेश प्रसाद बनाम पाकिस्तान, टोरंटो, 1996
2 छक्के - मोहम्मद शमी बनाम श्रीलंका, फतुल्लाह, 2014
2 छक्के - अर्शदीप सिंह बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2026

टीम इंडिया 209 रन पर ऑलआउट 

मुकाबले में पहले बैटिंग करने के बाद टीम इंडिया 42.1 ओवर में 209 रन पर ऑलआउट हो गई. रोहित शर्मा (07), विराट कोहली (05), रुतुराज गायकवाड़ (18), नमन धीर (22) और श्रेयस अय्यर (22) जैसे दिग्गज और स्टार बल्लेबाज फ्लॉप रहे. ईशान किशन और अक्षर पटेल ने 46-46 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेलीं. अक्षर ने 5 चौके और 1 छक्का लगाया. वहीं, ईशान के बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले. इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और कप्तान मिचेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए. बाकी मैथ्यू फिशर ने 2, ब्लेयर टिकनर ने 1 और माइकल ब्रेसवेल ने 1 विकेट अपने खाते में डाला. 

 

यह भी पढ़ें: Watch: सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल

Published at : 15 Nov 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh IND Vs NZ 5th ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
क्रिकेट
IND vs NZ 5th ODI Live: सिराज-अर्शदीप के रोहित-कोहली से ज्यादा रन, भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 210 का लक्ष्य
Live: सिराज-अर्शदीप के रोहित-कोहली से ज्यादा रन, भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 210 का लक्ष्य
क्रिकेट
Watch: सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल
सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल
क्रिकेट
विराट कोहली के साथ पिछले 11 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
विराट कोहली के साथ पिछले 11 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एग्रीकल्चर
Natural Farming: प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget