अर्शदीप सिंह ने छक्के लगाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 12 साल पुराना दोहराया इतिहास 

अर्शदीप सिंह को आपने गेंद के साथ रिकॉर्ड कायम करते हुए देखा और सुना होगा. लेकिन इस बार में अर्श ने बल्ले के साथ बड़ा कमाल कर दिया, वो भी छक्के लगाकर. रविवार (15 नवंबर) भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें वनडे में अर्शदीप 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे. भारत के अर्शदीप ने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए. इसके साथ उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड कायम करते हुए खुद को खास लिस्ट में शामिल कर लिया. 2 छक्कों के साथ भारतीय खिलाड़ी ने 12 साल पुराना इतिहास भी दोहरा दिया.

अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 4 गेंद में 14 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 350 का रहा. इसके साथ 10वें नंबर के मोहम्मद सिराज ने भी 14 रन की पारी खेली. दोनों ने 11वें विकेट के लिए 26 (10 गेंद) रनों की साझेदारी की.

11वें नंबर पर 2 छक्कों के साथ बनाया बड़ा रिकॉर्ड

अर्शदीप भारत के लिए सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने वनडे मैच में 11वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 2 छक्के लगाए. इससे पहले 2014 में मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के खिलाफ यह कमाल किया था. अर्श ने इस तरह 12 साल पुराना इतिहास दोहराया. वहीं सबसे पहले यह कमाल 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ वेंकटेश प्रसाद ने किया था.

वनडे में भारत के नंबर 11 बल्लेबाज के जरिए सबसे ज्यादा छक्के

2 छक्के - वेंकटेश प्रसाद बनाम पाकिस्तान, टोरंटो, 1996

2 छक्के - मोहम्मद शमी बनाम श्रीलंका, फतुल्लाह, 2014

2 छक्के - अर्शदीप सिंह बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2026

टीम इंडिया 209 रन पर ऑलआउट

मुकाबले में पहले बैटिंग करने के बाद टीम इंडिया 42.1 ओवर में 209 रन पर ऑलआउट हो गई. रोहित शर्मा (07), विराट कोहली (05), रुतुराज गायकवाड़ (18), नमन धीर (22) और श्रेयस अय्यर (22) जैसे दिग्गज और स्टार बल्लेबाज फ्लॉप रहे. ईशान किशन और अक्षर पटेल ने 46-46 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेलीं. अक्षर ने 5 चौके और 1 छक्का लगाया. वहीं, ईशान के बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले. इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और कप्तान मिचेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए. बाकी मैथ्यू फिशर ने 2, ब्लेयर टिकनर ने 1 और माइकल ब्रेसवेल ने 1 विकेट अपने खाते में डाला.

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