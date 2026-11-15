भारत और न्यूजीलैंड की टीमें सीरीज के पांचवें और आखिरी वनडे के लिए माउंट मौनगानुई के बे-ओवल में आमने-सामने हैं. चौथे मैच भी इसी मैदान पर खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को 244 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था. सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है. लिहाजा आखिरी मैच जीतकर मेन इन ब्लू सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. दूसरी तरफ मेजबान न्यूजीलैंड मैच जीतकर सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म करना चाहेगी.

पिछले मैच में 244 रन की बड़ी जीत हासिल करने वाली न्यूजीलैंड के पास जाहिर तौर पर आत्मविश्वास होगा. गौर करने वाली बात यह है कि भारत को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हार झेलनी पड़ी थी. शुरुआती 3 मैचों में शुभमन गिल कप्तानी करते दिखाई दिए थे. लेकिन आखिरी 2 मैंचों के लिए अय्यर कप्तान हैं. चौथे वनडे में पहला मौका था कि जब अय्यर ने वनडे में टीम इंडिया की कमान संभाली थी. कप्तान के रूप में अय्यर की वनडे में शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही. अब दूसरे मैच में उनकी कप्तानी वाली टीम पर नजर होगी.

टीम इंडिया के पास नहीं होंगे गुरनूर बरार

तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को टेस्ट स्क्वॉड से जोड़ लिया गया है. वह रेड बॉल सीरीज की तैयारी के लिए चले गए हैं. लिहाजा बरार की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है. इसके अलावा यश ठाकुर को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जगह कौन सा खिलाड़ी लेता है.

मैच के लिए भारतीय स्क्वॉड

रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र, कुलदीप यादव.

मैच के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड

विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, मिशेल हे, ब्रेट रैंडेल, जोश क्लार्कसन.