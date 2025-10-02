Mohammed Siraj Record: वेस्टइंडीज के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने ढाया कहर, स्टार्क को पीछे छोड़कर इस लिस्ट में बने नंबर-1
Mohammed Siraj Record: मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे टेस्ट (IND vs WI 1st Test) के दौरान एक रिकॉर्ड लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया. उन्होंने मिचेल स्टार्क को पछाड़ा.
मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने पहले सेशन में कुल 3 विकेट लिए, चौथे सेशन में पहला विकेट उन्ही ने लिया. इसी के साथ वह इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रही टीमों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा, जो अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं.
टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाज का फैसला किया. पारी के चौथे और अपने दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने तेजनारायण चंद्रपॉल को शून्य पर कैच आउट कराया. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जॉन कैंपबेल को आउट किया.
मोहम्मद सिराज बने नंबर-1
10वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ब्रैंडन किंग को बोल्ड किया. अंदर आती इस गेंद को बल्लेबाज छोड़ रहा था, लेकिन गेंद सीधा विकेट पर जाकर लगी. इसके बाद उन्होंने पहले सेशन में अपना आखिरी विकेट एलिक एथनाज के रूप में लिया.
दूसरे सेशन में मोहम्मद सिराज ने कप्तान रोस्टन चेज को अपना शिकार बनाया, चेज विकेट के पीछे कैच आउट हुए. चेज ने 24 रनों की पारी खेली. इसी के साथ सिराज आईसीसी डब्ल्यूटीसी खेल रही टीमों में इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. खबर लिखे जाने तक उनके 30 विकेट हो गए हैं, स्टार्क 29 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भी नंबर-1 सिराज
मोहम्मद सिराज आईसीसी डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनका ये छठा मैच है, खबर लिखे जाने तक वह 27 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर खेले 5 टेस्ट मैचों में कुल 23 विकेट लिए थे. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर शमार जोसफ हैं, जिनके नाम 22 विकेट हैं.
