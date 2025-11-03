हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोहम्मद शमी करेंगे दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में वापसी! फिटनेस पर ताजा अपडेट कर देगा फैंस को खुश

Mohammed Shami Fitness Update: मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट हैं. उनकी टीम के एक साथी ने शमी के चोटिल होने की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Nov 2025 11:05 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट आया है. वो पूरी तरह फिट हैं और अपने खेल के चरम पर हैं. शमी खुद कई बार कह चुके हैं कि उन्हें अब फिटनेस संबंधी कोई समस्या नहीं है, दुर्भाग्यवश चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी नहीं हुई है. कुछ समय पूर्व टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि पूरी तरह फिट ना होने के कारण शमी का  टीम में चयन नहीं हुआ है.

अजीत अगरकर के दावे के बाद शमी ने खुद मीडिया में आकर कहा था कि वो अनफिट होते तो रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए ना खेल रहे होते. शमी रणजी ट्रॉफी के 2 मैचों में अब तक 68 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, लंबे गेंदबाजी स्पेल किए हैं. सबसे अधिक गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 रणजी मैचों में उन्होंने 15 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने औसतन एक मैच में 34 ओवर फेंके हैं.

कोई शक नहीं, शमी पूरी तरह फिट

अब डोमेस्टिक क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलने वाले अभिषेक पोरेल ने अपने टीम मेंबर शमी का समर्थन किया है. पोरेल ने इनसाइड स्पोर्ट से बात करते हुए कहा, "वो अपने खेल के चरम पर हैं. वो अभी किसी भी तरह से चोटिल नहीं हैं. ऐसा नहीं है कि वो गेंदबाजी स्पेल करने के बाद मैदान के बाहर चले जा रहे हैं. वो पूरी तरह फिट हैं. मुझे नहीं लगता उन्हें अभी कोई चोट है."

अभिषेक पोरेल ने अभी तक मौजूदा सीजन के दोनों रणजी मैच मोहम्मद शमी के साथ खेले हैं. उन्होंने आगे बताया, "पिछले 2 मैचों में उन्होंने जो स्पेल किए हैं, वे बेहद असाधारण रहे हैं. दुनिया के कुछ चुनिंदा गेंदबाज ही इस तरह के स्पेल कर पाते हैं. जैसा उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ मैच में चौथे दिन की सुबह किया था. उनके उस स्पेल को देख समझ आ रहा था कि एक डोमेस्टिक और लीजेंड गेंदबाज में क्या अंतर होता है."

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आने पर भारत, दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी. पूरी तरह फिट होने पर शमी उस सीरीज में वापसी कर सकते हैं.

हरमनप्रीत-मंधाना से जेमिमा-दीप्ति तक, जानें वर्ल्ड कप जीतने पर भारत की किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिलेगा?

Published at : 03 Nov 2025 11:05 PM (IST)
Abhishek Porel MOHAMMED SHAMI Mohammed Shami Fitness
