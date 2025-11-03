52 साल से चला आ रहा ट्रॉफी का सूखा आखिरकार समाप्त हो गया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रचा है, उसने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से धूल चटाई. इस ऐतिहासिक जीत के लिए टीम इंडिया को लगभग 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है, जो 2022 वर्ल्ड कप की इनामी राशि से 300 प्रतिशत अधिक है. इसके अलावा BCCI ने भी भारतीय टीम और सपोर्ट स्टाफ को अलग से 51 करोड़ रुपये देने का एलान किया है. मगर इनमें से हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना समेत अन्य खिलाड़ियों का कितना-कितना हिस्सा होगा?

किसको कितना पैसा मिलेगा?

वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है, उसे टीम इंडिया में बांटा जाता है. पूरा पैसा खिलाड़ियों में नहीं बांटा जाता है, सपोर्ट स्टाफ और कोचों को भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा. प्राइज मनी में अधिकांश शेयर 15 सदस्यी यस्क्वाड का होता है. यानी 40 करोड़ की प्राइज मनी में से मोटी रकम 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड को जाएगी. वहीं कुछ हिस्सा कोचों और सपोर्ट स्टाफ को जाएगा.

BCCI ने भी टीम इंडिया को 51 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है. इसका भी अधिकांश हिस्सा 15 सदस्यीय स्क्वाड को जाएगा. साथ ही इस रकम को सपोर्ट स्टाफ और कोचों में बांटा जाएगा.

वहीं यदि कोई राज्य सरकार किसी खिलाड़ी को इनामी राशि देती है, तो वो पूरी रकम उसी को मिलती है. उदाहरण के तौर पर रेणुका सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. यह एक करोड़ की रकम रेणुका को मिलेगी, जिसमें किसी अन्य प्लेयर का सपोर्ट स्टाफ का कोई हिस्सा नहीं होगा.

