शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट का आगाज 26 नवंबर से हुआ था. अब तक एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं. 28 नवंबर को मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर ने दमदार गेंदबाजी की बदौलत अपनी-अपनी टीम की जीत में योगदान दिया. शमी की टीम बंगाल ने गुजरात को 3 विकेट और अर्जुन की टीम गोवा ने चंडीगढ़ को 52 रनों से हरा दिया है.

शमी और तेंदुलकर का जलवा

अर्जुन तेंदुलकर की बात करें तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं. गोवा ने पहले खेलते हुए 173 रन बनाए थे, अर्जुन तेंदुलकर ने ओपनिंग की, लेकिन 13 रन बनाकर आउट हो गए थे. चंडीगढ़ की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पहले गेंदबाजी स्पेल में 2 ओवर किए और सिर्फ 5 रन देकर दो विकेट चटका लिए थे. उन्होंने पूरे मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और मात्र 17 रन देकर 3 विकेट लिए.

मोहम्मद शमी ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए गुजरात के खिलाफ 2 विकेट झटके. गुजरात की टीम पहले खेलते हुए पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 127 रनों पर सिमट गई थी. ऐसा करने में मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी का भी योगदान रहा. उन्होंने 3.3 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए. शमी इससे पहले रणजी ट्रॉफी के पहले चरण के मैचों में भी दमदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं. अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी लय बरकरार रखते हुए उन्होंने सेलेक्टर्स को संदेश भेजा है. बंगाल को गुजरात पर 3 विकेट से जीत मिली.

किशन-पराग की टीम जीती

इसी बीच ईशान किशन झारखंड और रियान पराग असम की टीम के लिए बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन उनकी टीम अपना-अपना मैच जीती हैं. झारखंड ने कर्नाटक को 2 विकेट से हराया, दूसरी ओर असम ने छत्तीसगढ़ पर 48 रनों की जीत दर्ज की. अपने-अपने मैच में किशन ने 15 रन और पराग ने भी 15 रन बनाए.

