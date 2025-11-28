2027 ODI वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होंगे रोहित-विराट? भारतीय कोच का बयान आपको कर देगा खुश

भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का ODI वर्ल्ड कप खेलने में पूरी तरह सक्षम हैं. मोर्केल का यह बयान 30 नवंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले ODI मैच से पूर्व आया है. बताते चलें कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 3 मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर-6 दिसंबर तक खेली जाएगी.

रोहित और विराट खेलें वर्ल्ड कप- मोर्ने मोर्केल

मोर्ने मोर्केल ने कहा, "वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, वे दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं. वो जब तक मेहनत करते हुए फिटनेस बरकरार रखेंगे, तब तक जरूर खेल सकते हैं. मुझे हमेशा अनुभव पर भरोसा रहा है और ऐसा अनुभव आपको कहीं और नहीं मिल सकता. उन्होंने कई ट्रॉफी जीती हैं, जानते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में कैसे खेला जाता है. तो वर्ल्ड कप में वो जरूर खेल सकते हैं."

मोर्केल ने यह भी बताया कि वो खुद रोहित और विराट के खिलाफ खेल चुके हैं. मोर्केल ने कहा, "उनके खिलाफ गेंदबाजी के बाद कई बार मेरी रातों की नींद हराम हुई. बतौर एक गेंदबाज मैं जानता हूं उनके खिलाफ खेलने के लिए किस स्तर का अभ्यास चाहिए होता है. मैं इस बात के समर्थन में हूं कि रोहित और विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलें."

बढ़िया फॉर्म में रोहित

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे मैच रविवार, 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को रायपुर और अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा.

रोहित शर्मा बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक लगाकर आए हैं. ये उनके ODI करियर का 33वां शतक रहा. दूसरी ओर विराट कोहली लगातार 2 मैचों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में नाबाद 74 रन बनाकर बढ़िया फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे.

यह भी पढ़ें:

वर्ल्ड कप में भारत को हराकर कैसा लगा? बाबर आजम ने दिया ऐसा जवाब, हर भारतीय का खून खौल जाएगा