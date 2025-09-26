भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद कैफ आमने-सामने हैं. दरअसल कैफ ने व्हाइट बॉल मैचों में बुमराह के ओवरों को मैनेज किए जाने के संबंध में सवाल उठाए थे. आमतौर पर चुप रहने वाले बुमराह ने कैफ के इस विश्लेषण को गलत ठहराया था. बुमराह के स्टेटमेंट का जवाब देते हुए मोहम्मद कैफ ने खुद को 'यॉर्कर किंग' बुमराह का फैन बताया है.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मोहम्मद कैफ ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की उस रणनीति पर सवाल उठाए, जिसमें बुमराह से टी20 में नई गेंद से 3 ओवर का स्पेल करवाया गया. कैफ ने कहा कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में बुमराह को नई गेंद से सिर्फ एक ओवर करवाते थे, जबकि सूर्यकुमार लगातार 3 ओवर करवा रहे हैं. कैफ ने कहा कि इस तरह की रणनीति ज्यादा दबाव वाले मैचों में टीम इंडिया के लिए नुकसानदेह रह सकती है.

जसप्रीत बुमराह ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब देते हुए लिखा, "पहले भी गलत थे, अब भी सही नहीं है." बुमराह का जवाब को कुछ ऐसे देखा गया कि वो मोहम्मद कैफ के विश्लेषण से तो असहमत हैं ही और पहले के विश्लेषकों से भी वो सहमति नहीं जताते.

मोहम्मद कैफ ने दिया जवाब

अब जसप्रीत बुमराह का जवाब देते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा, "प्लीज, इसे एक शुभचिंतक और फैन द्वारा की गई क्रिकेट संबंधी टिप्पणी समझें. आप भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर हैं. मैं जानता हूं कि भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए क्या करना पड़ता है."

जसप्रीत बुमराह पिछले महीनों वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण चर्चाओं में रहे हैं. इंग्लैंड दौरे पर भी वो 5 में से तीन टेस्ट ही खेल पाए थे. बुमराह अब तक एशिया कप के 4 मैचों में 5 ही विकेट ले पाए हैं. यह देखने योग्य बात होगी कि वो एशिया कप फाइनल में भारत की जीत में तुरुप का इक्का साबित हो पाते हैं या नहीं.

