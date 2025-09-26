भारत को छोड़ना नहीं..., हारिस रऊफ के वीडियो से मचा भयंकर बवाल, खुद ही देख लीजिए पूरी कहानी

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. वो पहले '6-0' वाले इशारे के लिए आलोचनाओं का शिकार बने थे. अब 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप फाइनल से पहले उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी फैन को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, जो कह रहा है कि भारत को फाइनल में छोड़ना नहीं है. हारिस रऊफ ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका एक इशारा फिर से विवाद का कारण बन गया है.

भारत को छोड़ना नहीं है...

बताते चलें कि 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल खेला जाना है. उससे पहले सामने आए वीडियो में हारिस रऊफ फैंस से मिलने पहुंचे. एक पाकिस्तानी फैन चिल्लाते हुए कह रहा था कि फाइनल में भारत को छोड़ना नहीं है. इसके जवाब में हारिस रऊफ पहले मुस्कुराए और फिर फैंस की तरफ फ्लाइंग किस दिया.

हारिस रऊफ पहले ही विवादों में घिरे हुए हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ सुपर-4 राउंड के मैच में '6-0' के अलावा फाइटर जेट को मार गिराने वाला इशारा किया था. हारिस रऊफ के उस व्यवहार की जमकर आलोचना हुई थी. इसके लिए BCCI ने उनकी ICC में शिकायत भी की थी. हालांकि रऊफ ने सुनवाई में अपना बचाव पक्ष रखते हुए कहा कि उस इशारे का भारत से कोई लेना देना नहीं था.

A fan's clear message to Haris Rauf for India vs Pakistan final match of the Asia Cup. 🇵🇰🇮🇳 pic.twitter.com/L24Dp1xsql — Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) September 25, 2025

हारिस रऊफ की हुई बोलती बंद

एशिया कप 2025 में अब तक भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 2 बार हराया है. पहले ग्रुप स्टेज में 7 विकेट और फिर सुपर-4 राउंड में 6 विकेट से हराया था. लगातार 2 हार के बाद हारिस रऊफ की भी बोलती बंद हो गई है. सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह के दावे कर हारिस रऊफ को ट्रोल करने में लगे हैं. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा एशिया कप शुरू होने से पहले बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन भारत के खिलाफ 2 बड़ी हार के बाद पूरी पाक टीम दबाव में होगी.

यह भी पढ़ें:

'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम