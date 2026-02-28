हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Semi Final Scenario: 'भारत सेमीफाइनल में ना जाए', मोहम्मद आमिर ने उगला जहर; जो कहा उससे खौल जाएगा हर भारतीय का खून

India Semi Final Scenario: 'भारत सेमीफाइनल में ना जाए', मोहम्मद आमिर ने उगला जहर; जो कहा उससे खौल जाएगा हर भारतीय का खून

India Semi Final Scenario: पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने फिर से तीखा बयान देते हुए कहा है कि भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 04:53 PM (IST)
India Semi Final Qualification Chance: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच अपने तीखे बयानों के लिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर चर्चा में बने रहे हैं. पहले उन्होंने अभिषेक शर्मा को 'लप्पेबाज' कहा था, जिसपर खूब बवाल मचा. इसी बीच उन्होंने भविष्यवाणी करके कहा था कि सुपर-8 के पहले ग्रुप से वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जाएंगे और भारत क्वालीफाई नहीं कर पाएगा. अब आमिर ने फिर अपनी बात को दोहराया है कि टीम इंडिया अंतिम-4 में जगह नहीं बना पाएगी.

पाकिस्तान करेगा, भारत नहीं

एक पाकिस्तानी शो पर चर्चा करते हुए मोहम्मद आमिर ने कहा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करे या ना करे, लेकिन भारत अंतिम-4 में नहीं जा पाएगा.

मोहम्मद आमिर ने कहा, "पाकिस्तान क्वालीफाई करेगा. देखो, पाकिस्तान करे या ना करे, भारत नहीं करेगा."

अभी तक सुपर-8 स्टेज के पहले ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका और दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड सेमीफाइनल में जा चुका है. वहीं श्रीलंका और जिम्बाब्वे बाहर हो चुके हैं. सेमीफाइनल के बाकी 2 स्लॉट के लिए भारत, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर है.

पहले भी कर चुके हैं भविष्यवाणी

सुपर-8 स्टेज के शुरू होने से पहले मोहम्मद आमिर ने कहा था कि सुपर-8 के पहले ग्रुप से भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा. उनके अनुसार दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज अंतिम-4 तक पहुंचेंगे. अभी तक आमिर की आधी भविष्यवाणी सच हो चुकी है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है. उनका कहा पूरी तरह सच होता है या नहीं, उसका फैसला 1 मार्च को होगा, जब भारत और वेस्टइंडीज की भिड़ंत होगी.

भारत के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण

पॉइंट्स टेबल में अभी वेस्टइंडीज और भारत के दो-दो अंक हैं. वेस्टइंडीज का नेट रन रेट +1.791 का है, जबकि भारतीय टीम उससे काफी पीछे -0.100 पर है. मगर सेमीफाइनल में जाने के लिए अब नेट रन-रेट मान्य नहीं होगा क्योंकि 1 मार्च को महज जीतने पर वेस्टइंडीज या भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

T20 World Cup सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए Pakistan को कितने रनों से जीतना होगा? जानें श्रीलंका के खिलाफ आज के सभी समीकरण

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Feb 2026 04:53 PM (IST)
Indian National Cricket Team Mohammad Amir PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 India Semi Final Scenario
