हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए Pakistan को कितने रनों से जीतना होगा? जानें श्रीलंका के खिलाफ आज के सभी समीकरण

T20 World Cup सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए Pakistan को कितने रनों से जीतना होगा? जानें श्रीलंका के खिलाफ आज के सभी समीकरण

T20 World Cup Pakistan Semi Final Scenario: आज श्रीलंका के खिलाफ जीतना ही पाकिस्तान के लिए काफी नहीं होगा. जानिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए श्रीलंका को कितने रनों से हराना होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Win Margin to Qualify: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज में अब तक किस्मत पाकिस्तान के साथ रही है. पाक टीम 2 मैच खेल चुकी है और बिना जीते सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है. पाकिस्तान का अभी एक अंक है और आज पल्लेकेले में उसका श्रीलंका के साथ मैच होना है. सेमीफाइनल में जगह चाहिए तो पाकिस्तान को आज का मैच हर हाल में जीतना है, लेकिन सिर्फ जीतना ही पाक टीम के लिए काफी नहीं है. यहां जान लीजिए आज कितने रनों से जीतने पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा.

अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के 2 ही समीकरण बचे हैं. पहला तो ये कि पाकिस्तान का श्रीलंका पर जीत दर्ज करना अतिआवश्यक है. आज पाक टीम को जीत नहीं मिली तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में चला जाएगा.

कितने रनों से चाहिए जीत?

अब आ जाता है दूसरा समीकरण क्योंकि आज श्रीलंका के खिलाफ जीतना ही पाकिस्तान के लिए काफी नहीं है. अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो उसे कम से कम 65 रनों की जीत चाहिए होगी. इससे फायदा यह होगा कि उसका नेट रन-रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा. मान लीजिए पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बना देता है, तो उसे श्रीलंका को 135 रन या उससे कम स्कोर पर रोकना होगा.

दूसरी ओर पाकिस्तान टीम यदि चेज करने आती है, तो उसे 13.1 ओवर या उससे पहले मैच अपनी झोली में डालना होगा. यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता है तो इसका फायदा न्यूजीलैंड को मिलेगा.

  • पहले बैटिंग- पाकिस्तान को कम से कम 65 रनों से मैच जीतना होगा
  • चेज - टारगेट का पीछा करने की स्थिति में पाकिस्तान को 13.1 ओवर के भीतर मैच जीतना होगा

सुपर-8 के दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में जा चुका है और श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. इसलिए श्रीलंका के पास इस मैच में खोने को कुछ नहीं है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Feb 2026 03:57 PM (IST)
PAK VS SL PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 Pakistan Semi Final Scenario
