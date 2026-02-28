Pakistan Win Margin to Qualify: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज में अब तक किस्मत पाकिस्तान के साथ रही है. पाक टीम 2 मैच खेल चुकी है और बिना जीते सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है. पाकिस्तान का अभी एक अंक है और आज पल्लेकेले में उसका श्रीलंका के साथ मैच होना है. सेमीफाइनल में जगह चाहिए तो पाकिस्तान को आज का मैच हर हाल में जीतना है, लेकिन सिर्फ जीतना ही पाक टीम के लिए काफी नहीं है. यहां जान लीजिए आज कितने रनों से जीतने पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा.

अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के 2 ही समीकरण बचे हैं. पहला तो ये कि पाकिस्तान का श्रीलंका पर जीत दर्ज करना अतिआवश्यक है. आज पाक टीम को जीत नहीं मिली तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में चला जाएगा.

कितने रनों से चाहिए जीत?

अब आ जाता है दूसरा समीकरण क्योंकि आज श्रीलंका के खिलाफ जीतना ही पाकिस्तान के लिए काफी नहीं है. अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो उसे कम से कम 65 रनों की जीत चाहिए होगी. इससे फायदा यह होगा कि उसका नेट रन-रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा. मान लीजिए पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बना देता है, तो उसे श्रीलंका को 135 रन या उससे कम स्कोर पर रोकना होगा.

दूसरी ओर पाकिस्तान टीम यदि चेज करने आती है, तो उसे 13.1 ओवर या उससे पहले मैच अपनी झोली में डालना होगा. यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता है तो इसका फायदा न्यूजीलैंड को मिलेगा.

पहले बैटिंग- पाकिस्तान को कम से कम 65 रनों से मैच जीतना होगा

चेज - टारगेट का पीछा करने की स्थिति में पाकिस्तान को 13.1 ओवर के भीतर मैच जीतना होगा

सुपर-8 के दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में जा चुका है और श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. इसलिए श्रीलंका के पास इस मैच में खोने को कुछ नहीं है.

यह भी पढ़ें:

IND vs WI T20 World Cup Live Streaming: सेमीफाइनल की टिकट के लिए भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगा ‘करो या मरो’ मुकाबला, जानिए कब- कहां देखें लाइव