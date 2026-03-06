हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs ENG: इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी रहे सेमीफाइनल में हार की वजह, टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, जानिए कैसे पलटा मैच

IND vs ENG: इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी रहे सेमीफाइनल में हार की वजह, टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, जानिए कैसे पलटा मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. फिल साल्ट, हैरी ब्रूक और जोफ्रा आर्चर समेत पांच खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस टीम पर भारी पड़ गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs ENG: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल में एंट्री की है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन का बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया.

इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने भी कड़ा मुकाबला दिया. खास तौर पर जैकब बेथल ने शानदार शतक लगाकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन इंग्लैंड के कुछ अहम खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम जीत हासिल नहीं कर सकी.

फिल साल्ट फिर नहीं दिला पाए अच्छी शुरुआत

इंग्लैंड के ओपनर फिल साल्ट से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वह एक बार फिर निराश कर गए. साल्ट सिर्फ 3 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाई.

कप्तान हैरी ब्रूक का बल्ला भी खामोश

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से भी इस मैच में काफी उम्मीदें थीं. लेकिन वह भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. ब्रूक 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बन गए. कप्तान के जल्दी आउट होने से टीम दबाव में आ गई.

जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी रही महंगी

तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के लिए भी यह मैच अच्छा नहीं रहा. उन्होंने अपने 4 ओवर में 61 रन खर्च कर दिए और सिर्फ एक विकेट ही ले सके. भारत के बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों पर खुलकर रन बनाए, जिससे स्कोर काफी बड़ा हो गया.

सैम करन भी नहीं दिखा पाए असर

ऑलराउंडर सैम करन भी इस मुकाबले में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए. गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में 53 रन दे दिए और उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली. बल्लेबाजी के दौरान उनके बल्ले से 18 रन जरूर निकले, लेकिन वह कुछ खास असल नहीं छोड़ पाए.

जोस बटलर की पारी भी नहीं आई काम

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने 17 गेंदों में 25 रन बनाए, लेकिन उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. बड़े मुकाबलों में अक्सर मैच जिताने वाले बटलर इस बार टीम को जीत की राह पर नहीं ले जा सके.

इन खिलाड़ियों की कमजोर परफॉर्मेंस का असर यह हुआ कि जैकब बेथल की शानदार शतकीय पारी भी इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सकी. वहीं भारत ने आखिरी ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया और फाइनल में जगह पक्की कर ली.

Published at : 06 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Jos Buttler Sam Curran Jofra Archer Harry Brook Phil Salt IND VS ENG T20 World Cup 2026
