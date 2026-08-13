भारत में टीम इंडिया की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, BCCI या ACB, कौन उठाएगा टी20 सीरीज का खर्चा?
India vs Afghanistan T20 Series: भारत और अफगानिस्तान की टी20 सीरीज 14 सितंबर से शुरू होगी. मैच भारत में खेले जाएंगे, लेकिन होस्ट अफगानिस्तान होगा? तो जानिए इस सीरीज के आयोजन का खर्च कौन उठाएगा?
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर से होगा. दोनों देशों के बीच तीन मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस शृंखला से एक बेहद अहम पहलू जुड़ा हुआ है क्योंकि कहने को अफगानिस्तान, भारतीय टीम की मेजबानी कर रहा होगा लेकिन सारे मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.
इस टी20 सीरीज का सबसे पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि दूसरा 15 सितंबर और अंतिम मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा. यह इतिहास में पहली बार होगा जब भारतीय टीम कागजी रिकॉर्ड में विदेश दौरा कर रही होगी, लेकिन उसके मैच भारत में ही खेले जाएंगे. ऐसे में यह सवाल भी लाजिमी है कि इस सीरीज का खर्च कौन उठाएगा?
कौन उठाएगा खर्च?
सीरीज के मुकाबले चाहे भारत में खेले जाएंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान, टीम इंडिया की मेजबानी कर रहा होगा. इसलिए सीरीज के आयोजन का खर्च अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही उठाएगा. टीमों के ठहरने की व्यवस्था, यात्रा संबंधी और स्टेडियम का रेंट भी ACB ही भरेगा. ज्यादातर पैसा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही खर्च करना होगा.
यहां BCCI एक सपोर्टिंग रोल निभाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार मैदान उपलब्ध करवाना, वहां की सुरक्षा व्यवस्था और वह सबसे बड़ी मदद लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में करता है. बीसीसीआई यह सुनिश्चित करता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम दर पर चीजें उपलब्ध करवाए. कुल मिलाकर देखें तो बीसीसीआई सिर्फ मदद करता है, लेकिन टी20 सीरीज का पूरा खर्च ACB ही उठाएगा.
कमाई किसकी जेब में जाएगी?
अब एक और सवाल उठता है कि मैच भारत में होंगे तो कमाई किसकी जेब में जाएगी. चूंकि सीरीज का आधिकारिक होस्ट अफगानिस्तान होगा, इसलिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने, स्पॉन्सरशिप डील्स और अन्य कमर्शियल राइट्स बेचकर जो भी कमाई होगी, वह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जेब में जाएगी.
मैच में टिकटों से होने वाली कमाई का रेवेन्यू भई ACB को ही जाएगा. खर्च उठाना हो या कमाई का पैसा हो, वित्तीय आधार पर सब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही मैनेज करने वाला है.
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कब-कब खेले जाएंगे मैच?
BCCI इस आगामी सीरीज का शेड्यूल जारी कर चुकी है. टी20 सीरीज के तीनों मैच अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले जाएंगे. पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. अब तक के इतिहास में भारत और अफगानिस्तान के बीच केवल 9 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें 8 बार भारत जीता है, जबकि एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकल सका था.
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