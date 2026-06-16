भारत के लिए 06 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार (Manav Suthar) ने अब इंग्लैंड में कमाल का प्रदर्शन करके महफिल लूट ली. गेंद और बल्ले से परफॉर्म करते हुए मानव ने टीम की लाज भी बचाई. उन्होंने टीम को हारने से बचाया. बता दें कि मानव इन दिनों इंग्लैंड में वारविकशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं.

काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन-1 में यॉर्कशायर के खिलाफ मैच में मानव ने पहली पारी में गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और बैटिंग करते हुए 4 चौकों की मदद से 33 रनों की अहम पारी खेली. फिर दूसरी पारी में बॉलिंग में मानव ने 1 विकेट लिया और नंबर-9 पर बैटिंग करते हुए 7 चौके और 1 छक्का लगाकर 37 रन स्कोर किए. पहली पारी में मानव नंबर 8 पर बैटिंग के लिए उतरे थे.

ड्रॉ पर खत्म हुआ मैच

पहले बैटिंग के लिए उतरी यॉर्कशायर 469 रनों पर ऑलआउट हुई. विलियम लक्सटन ने 167 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. जवाब में वॉरविकशायर ने 263 रन पर ही सिमट गई. फिर अपनी दूसरी पारी में बैटिंग के लिए उतरी यॉर्कशायर ने 6 विकेट पर 246 रन बनाकर पारी घोषित की. चेज के लिए उतरी वारविकशायर ने 8 विकेट पर 333 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया. यॉर्कशायर जीत के सिर्फ 2 विकेट दूर रही.

डेब्यू टेस्ट में भी चमके थे मानव सुथार

डेब्यू टेस्ट में मानव ने कमाल करते हुए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता था. उन्होंने गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 6 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में 1 विकेट अपनी झोली में डाला था. इसके अलावा बैटिंग करते हुए मानव ने 28 रन बनाए थे.

नजर डालें मानव के फर्स्ट क्लास करियर पर, तो अब तक उन्होंने 31 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 56 पारियों में गेंदबाजी करते हुए मानव ने 140 विकेट चटकाए हैं. बाकी बैटिंग करते हुए 51 पारियों में 1043 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है.

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