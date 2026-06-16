दूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और AFG की प्लेइंग-11, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

दूसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

India vs Afghanistan 2nd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार, 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

Reported By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 16 Jun 2026 07:35 PM (IST)
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अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई है. टेस्ट मैच हारने के बाद अफगानिस्तान को पहले वनडे में भी हार का सामना करना पड़ा. बारिश से प्रभावित धर्मशाला वनडे भारत ने सात विकेट से जीता. अब दोनों टीमें लखनऊ में आमने-सामने होंगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे बुधवार, 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. 

रोहित शर्मा पर रहेंगी नजरें, हो सकते हैं कुछ बदलाव

धर्मशाला में खेला गया पहला वनडे बारिश की वजह से 25-25 ओवर का हुआ था. रोहित शर्मा इस मैच में रन आउट हो गए थे. अब दूसरे वनडे में हिटमैन से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी. उनका कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करना तय माना जा रहा है. पहले वनडे में तीन नंबर पर ईशान किशन खेले थे, लेकिन दूसरे वनडे में यह पोजीशन यशस्वी जायसवाल को मिल सकती है. सीरीज के आगाज से पहले ही कप्तान शुभमन गिल ने कहा था कि टीम मैनेजमेंट तीन नंबर पर अलग-अलग खिलाड़ियों को आजमाएगा. 

लखनऊ के इकाना की पिच रिपोर्ट 

लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद रहेगी. यहां तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है. पिच पर उछाल अच्छा है. दोनों टीमें स्पिन के तीन-तीन विकल्प के साथ उतर सकती हैं. टॉस का रोल अहम रहने वाला है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया की जीत होगी. हालांकि, मैच रोमांचक हो सकता है. अफगानिस्तान की टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है. 

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल/ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे/कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा/प्रिंस यादव

अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जियाउर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सफी/फरीद अहमद मलिक

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Published at : 16 Jun 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Rashid Khan India Vs Afghanistan Rohit SHarma SHUBMAN GILL IND Vs AFG 2nd ODI
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