इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 की नीलामी दिसंबर महीने में होगी. इससे पहले 15 नवंबर तक सभी 10 टीमों को अपने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इस बार कई स्टार खिलाड़ी रिलीज किए जा सकते हैं. इस बीच खबर आई है कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी 5 प्लेयर्स को रिलीज करने के मूड में है. फ्रेंचाइजी टीम के प्रदर्शन को देखते हुए 5 स्टार खिलाड़ियों को रिलीज करने जा रही है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि लखनऊ सुपर जायंट्स 156.7 किमी की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले मयंक यादव को भी रिलीज कर देगी. मयंक इंजरी की वजह से पिछले दो सालों में काफी कम मैच ही खेल सके हैं. यही कारण है कि लखनऊ फ्रेंचाइजी उनकी जगह किसी और गेंदबाज पर दांव खेलना चाहेगी. मयंक यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 से पहले 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ फ्रेंचाइजी मयंक के अलावा मिडिल ऑर्डर के तूफानी बल्लेबाज डेविड मिलर को भी रिलीज करने जा रही है. इसके अलावा शाहबाज अहमद, आकाशदीप और शमर जोसेफ भी रिलीज किए जाएंगे. इस तरह लखनऊ आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में एक मोटी रकम के साथ उतरना चाहेगी और टीम की कमियों को दूर करना चाहेगी.

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने भी तैयार कर ली है लिस्ट

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की रिलीज लिस्ट भी सामने आ चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज दीपक हुड्डा, ऑलराउंडर विजय शंकर, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी, ऑलराउंडर सैम कर्रन और ओपनर डेवोन कॉन्वे शामिल को रिलीज करने जा रही है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स मिचेल स्टार्क, फाफ डु प्लेसिस, टी नटराजन और जेक फ्रेजर मैकगर्क को बाहर करने वाली है. बता दें कि अभी तक किसी भी आईपीएल टीम ने आधिकारिक रूप से रिलीज या रिटेन लिस्ट जारी नहीं की है.