भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में

जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुहार मोती (गुजरात) से लेकर किबिधु (अरुणाचल प्रदेश) तक. भारत के अलग-अलग राज्यों से आने वाले क्रिकेटर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. मगर यहां आप जान पाएंगे कि बिहार से आने वाले कितने क्रिकेटरों ने दुनियाभर में नई पहचान कायम की है. 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी बिहार से ही आते हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का जन्म साल 1981 में बिहार में हुआ था, लेकिन साल 2000 में बिहार दो हिस्सों में बंट गया था. इसलिए अब एमएस धोनी का घर झारखंड में है. देखा जाए तो मूल रूप से धोनी बिहार से ही आते हैं.

बिहार से आने वाले भारतीय क्रिकेटर

ईशान किशन- भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का जन्म साल 1998 में बिहार के पटना में हुआ था. वैसे किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बिहार से है. किशन आखिरी बार नवंबर 2023 में भारतीय टीम के लिए खेलते दिखे थे, उसके बाद से टीम से बाहर चल रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी- पहले इंडियन प्रीमियर लीग और फिर भारत की अंडर-19 टीम के लिए भी दमदार बैटिंग से दुनिया भर में तबाही मचा चुके हैं. वैभव अभी सिर्फ 14 साल के हैं. उनका जन्म 27 मार्च 2011 को बिहार के ताजपुर में हुआ था.

सबा करीम- भारत के पूर्व विकेटकीपर सबा करीब भी पटना की राजधानी बिहार में जन्मे थे. उनका जन्म सन 1967 में पटना में हुआ था. सबा करीम अब मैचों के दौरान कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला और 34 वनडे मैच खेले थे.

आकाशदीप- तेज गेंदबाज आकाशदीप वैसे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका जन्म साल 1996 में बिहार के देहरी में हुआ था. आकाशदीप अब तक 10 टेस्ट मैचों में 28 विकेट ले चुके हैं.

सौरभ तिवारी- सौरभ तिवारी भारत के लिए सिर्फ 3 ODI मैच खेल पाए. उनका जन्म साल 1989 में बिहार के जमशेदपुर में हुआ था. वो आखिरी बार 2010 में टीम इंडिया के लिए कोई मैच खेले थे.

यह भी पढ़ें:

PAK vs SL: बॉम्ब ब्लास्ट के डर से खिलाड़ियों ने खेलने से किया था मना, फिर क्यों हो रहा श्रीलंका-पाकिस्तान दूसरा ODI; यहां जानें