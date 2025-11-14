हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में

भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में

Indian Cricketers From Bihar: बिहार से आने वाले कई क्रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. एमएस धोनी भी पूर्वकालिक बिहार में जन्मे थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुहार मोती (गुजरात) से लेकर किबिधु (अरुणाचल प्रदेश) तक. भारत के अलग-अलग राज्यों से आने वाले क्रिकेटर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. मगर यहां आप जान पाएंगे कि बिहार से आने वाले कितने क्रिकेटरों ने दुनियाभर में नई पहचान कायम की है. 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी बिहार से ही आते हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का जन्म साल 1981 में बिहार में हुआ था, लेकिन साल 2000 में बिहार दो हिस्सों में बंट गया था. इसलिए अब एमएस धोनी का घर झारखंड में है. देखा जाए तो मूल रूप से धोनी बिहार से ही आते हैं.

बिहार से आने वाले भारतीय क्रिकेटर

ईशान किशन- भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का जन्म साल 1998 में बिहार के पटना में हुआ था. वैसे किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बिहार से है. किशन आखिरी बार नवंबर 2023 में भारतीय टीम के लिए खेलते दिखे थे, उसके बाद से टीम से बाहर चल रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी- पहले इंडियन प्रीमियर लीग और फिर भारत की अंडर-19 टीम के लिए भी दमदार बैटिंग से दुनिया भर में तबाही मचा चुके हैं. वैभव अभी सिर्फ 14 साल के हैं. उनका जन्म 27 मार्च 2011 को बिहार के ताजपुर में हुआ था.

सबा करीम- भारत के पूर्व विकेटकीपर सबा करीब भी पटना की राजधानी बिहार में जन्मे थे. उनका जन्म सन 1967 में पटना में हुआ था. सबा करीम अब मैचों के दौरान कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला और 34 वनडे मैच खेले थे.

आकाशदीप- तेज गेंदबाज आकाशदीप वैसे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनका जन्म साल 1996 में बिहार के देहरी में हुआ था. आकाशदीप अब तक 10 टेस्ट मैचों में 28 विकेट ले चुके हैं.

सौरभ तिवारी- सौरभ तिवारी भारत के लिए सिर्फ 3 ODI मैच खेल पाए. उनका जन्म साल 1989 में बिहार के जमशेदपुर में हुआ था. वो आखिरी बार 2010 में टीम इंडिया के लिए कोई मैच खेले थे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Nov 2025 05:35 PM (IST)
INDIAN CRICKET TEAM Vaibhav Suryavanshi BIHAR NEWS BIHAR
