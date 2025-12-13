दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी शनिवार को भारत पहुंचे हैं. मेसी का भारत दौरा तीन दिन तक चलेगा, और वो 4 शहरों में जाएंगे. कोलकाता में सबसे पहले वो स्पॉन्सर्स से मिलेंगे और वो साल्ट लेक स्टेडियम भी जाएंगे. उनकी राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज मेसी XI बनाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी XI फुटबॉल मैच देखने पहुंच सकते हैं.

अर्जेंटीना का यह महान फुटबॉलर साल 2011 में भारत आया था, लेकिन पिछले 14 सालों में मेसी की लोकप्रियता ने नई ऊंचाइयों को छू लिया है. इसलिए जब वो भारत आए, तो कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ. यहां देख लीजिए कि मेसी अपने इंडिया टूर पर कब और कहां जाएंगे और वो किन व्यक्तियों से मिल सकते हैं. बताते चलें कि मेसी के साथ भारत दौरे पर लुईस सुआरेज और रोड्रीगो डी पॉल भी आए हैं.

इंडिया टूर पर लियोनल मेसी का पूरा शेड्यूल

मेसी कोलकाता में स्पॉन्सर्स से मिलेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक साल्ट लेक स्टेडियम जाएंगे, जहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में म्यूजिक, डांस और एग्जीबिशन मैच भी होगा. युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक 'मास्टर क्लास' का सत्र होगा और वो अपने 70 फुट लंबे स्मारक का अनावरण करने पहुंचेंगे.

कोलकाता से मेसी हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, जहां शाम को राजीव गांधी स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच होगा. यहां वो फुटबॉल क्लीनिक और अभिनंदन समारोह में पहुंचेंगे. लियोनल मेसी उसके बाद मुंबई का रुख करेंगे, जहां वो वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे. वो यहां लुईस सुआरेज और रोड्रीगो पॉल के साथ 45 मिनट तक चलने वाले फैशन शो में शामिल होंगे.

अंत में मेसी दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी. दिल्ली में ही वो मिनर्वा अकादमी की युवा टीमों का अभिनंदन करेंगे और 9-9 खिलाड़ियों की टीमों के एक सेलिब्रिटी मैच में पहुंचेंगे.

यह भी पढ़ें:

22 मिनट में स्टेडियम से निकले लियोनेल मेस्सी, 10 हजार खर्च कर भी एक झलक नहीं देख पाए फैंस; फिर मचाया उत्पात