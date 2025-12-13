हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज राहुल गांधी से होगी Lionel Messi की मुलाकात? नोट कर लीजिए इस सुपरस्टार फुटबॉलर के भारत दौरे का शेड्यूल

आज राहुल गांधी से होगी Lionel Messi की मुलाकात? नोट कर लीजिए इस सुपरस्टार फुटबॉलर के भारत दौरे का शेड्यूल

Lionel Messi India Tour Full Schedule: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी आज राहुल गांधी से मिल सकते हैं. जानिए मेसी अपने इंडिया टूर पर कहां जाएंगे और किससे मिलेंगे?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी शनिवार को भारत पहुंचे हैं. मेसी का भारत दौरा तीन दिन तक चलेगा, और वो 4 शहरों में जाएंगे. कोलकाता में सबसे पहले वो स्पॉन्सर्स से मिलेंगे और वो साल्ट लेक स्टेडियम भी जाएंगे. उनकी राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज मेसी XI बनाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी XI फुटबॉल मैच देखने पहुंच सकते हैं.

अर्जेंटीना का यह महान फुटबॉलर साल 2011 में भारत आया था, लेकिन पिछले 14 सालों में मेसी की लोकप्रियता ने नई ऊंचाइयों को छू लिया है. इसलिए जब वो भारत आए, तो कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ. यहां देख लीजिए कि मेसी अपने इंडिया टूर पर कब और कहां जाएंगे और वो किन व्यक्तियों से मिल सकते हैं. बताते चलें कि मेसी के साथ भारत दौरे पर लुईस सुआरेज और रोड्रीगो डी पॉल भी आए हैं.

इंडिया टूर पर लियोनल मेसी का पूरा शेड्यूल

मेसी कोलकाता में स्पॉन्सर्स से मिलेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक साल्ट लेक स्टेडियम जाएंगे, जहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में म्यूजिक, डांस और एग्जीबिशन मैच भी होगा. युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक 'मास्टर क्लास' का सत्र होगा और वो अपने 70 फुट लंबे स्मारक का अनावरण करने पहुंचेंगे.

कोलकाता से मेसी हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, जहां शाम को राजीव गांधी स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच होगा. यहां वो फुटबॉल क्लीनिक और अभिनंदन समारोह में पहुंचेंगे. लियोनल मेसी उसके बाद मुंबई का रुख करेंगे, जहां वो वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे. वो यहां लुईस सुआरेज और रोड्रीगो पॉल के साथ 45 मिनट तक चलने वाले फैशन शो में शामिल होंगे.

अंत में मेसी दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी. दिल्ली में ही वो मिनर्वा अकादमी की युवा टीमों का अभिनंदन करेंगे और 9-9 खिलाड़ियों की टीमों के एक सेलिब्रिटी मैच में पहुंचेंगे.

यह भी पढ़ें:

22 मिनट में स्टेडियम से निकले लियोनेल मेस्सी, 10 हजार खर्च कर भी एक झलक नहीं देख पाए फैंस; फिर मचाया उत्पात

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 13 Dec 2025 03:24 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Lionel Messi News Lionel Messi India Tour
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement

वीडियोज

BJP State President: क्या यूपी BJP की कमान Pankaj Chaudhary के नाम ? | UP News
Maharashtra Beed Accident: देखिए ताजा हालात, डीजल टैंकर में टक्कर के बाद लगी आग | ABP News
BJP State President: प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आज होगा खुालासा | UP News | ABP News
Triumph Thruxton 400 Review | Auto Live #triumph
Royal Enfield Goan Classic 350 Review | Auto Live #royalenfield
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
क्रिकेट
Watch: शाहरुख खान ने बेटे संग लियोनेल मेस्सी से की खास मुलाकात, हजारों खर्च कर एक झलक नहीं देख पाए फैंस
Watch: शाहरुख खान ने बेटे संग लियोनेल मेस्सी से की खास मुलाकात, हजारों खर्च कर एक झलक नहीं देख पाए फैंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
शिक्षा
CBSE ने 10वीं के एग्जाम पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र पढ़ लें ये जरूरी खबर
CBSE ने 10वीं के एग्जाम पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र पढ़ लें ये जरूरी खबर
यूटिलिटी
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget