लक्ष्मी रतन शुक्ला को बनाया गया बैटिंग कोच, फाइनल से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी

कोलकाता नाइट राइडर्स के OG फैंस लक्ष्मी रतन शुक्ला को जरूर जानते होंगे. आईपीएल के शुरुआती सालों में लक्ष्मी रतन शुक्ला केकेआर की टीम के अहम खिलाड़ी थे. उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों से कई बार टीम को जीत दिलाई. घरेलू क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन दमदार रहता था. वह भारत के लिए तीन वनडे मैच भी खेले. अब लंबे वक्त के बाद लक्ष्मी रतन शुक्ला एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्हें ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है. रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच यह मुकाबला 1 से 5 अक्टूबर के बीच श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खेला जाएगा.

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और पूर्व सेलेक्टर देवाशीष मोहंती टीम के गेंदबाजी कोच होंगे, जबकि मिलाप मेवाड़ा को फील्डिंग कोच बनाया गया है.

बता दें कि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 1999 में भारत के लिए तीन वनडे मैच खेले थे. आईपीएल में वह कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का भी हिस्सा रहे हैं. पिछले कुछ सीजन से वह बंगाल टीम के मुख्य कोच हैं. पिछले रणजी सीजन में बंगाल की टीम सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर से हारकर बाहर हुई थी.

ऋषभ पंत को सौंपी गई है कप्तानी

रेस्ट ऑफ इंडिया की 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत करेंगे, जबकि सरफराज खान को उपकप्तान बनाया गया है. रणजी ट्रॉफी का पहला खिताब जीतने वाली जम्मू-कश्मीर की टीम पहली बार अपने घरेलू मैदान पर प्रतिष्ठित ईरानी कप में खेलेगी. रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में तेज गेंदबाज आकाश दीप भी शामिल हैं, जो पिछले सात महीने से पीठ की चोट के कारण बाहर थे. हालांकि उनका खेलना फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर करेगा. गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई मुकेश कुमार करेंगे, जिनका साथ मुकेश चौधरी और आर्यन पांडे देंगे. स्पिन विभाग में मानव सुथार, सारांश जैन और अनुकूल रॉय हैं.

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