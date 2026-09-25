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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलक्ष्मी रतन शुक्ला को बनाया गया बैटिंग कोच, फाइनल से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी

लक्ष्मी रतन शुक्ला को बनाया गया बैटिंग कोच, फाइनल से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी

Laxmi Ratan Shukla: भारत के लिए 3 वनडे खेलने वाले लक्ष्मी रतन शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. लक्ष्मी रतन शुक्ला की गिनती घरेलू क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडरों में होती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 25 Sep 2026 09:55 AM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स के OG फैंस लक्ष्मी रतन शुक्ला को जरूर जानते होंगे. आईपीएल के शुरुआती सालों में लक्ष्मी रतन शुक्ला केकेआर की टीम के अहम खिलाड़ी थे. उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों से कई बार टीम को जीत दिलाई. घरेलू क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन दमदार रहता था. वह भारत के लिए तीन वनडे मैच भी खेले. अब लंबे वक्त के बाद लक्ष्मी रतन शुक्ला एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्हें ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है. रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच यह मुकाबला 1 से 5 अक्टूबर के बीच श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खेला जाएगा. 

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और पूर्व सेलेक्टर देवाशीष मोहंती टीम के गेंदबाजी कोच होंगे, जबकि मिलाप मेवाड़ा को फील्डिंग कोच बनाया गया है. 

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बता दें कि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 1999 में भारत के लिए तीन वनडे मैच खेले थे. आईपीएल में वह कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का भी हिस्सा रहे हैं. पिछले कुछ सीजन से वह बंगाल टीम के मुख्य कोच हैं. पिछले रणजी सीजन में बंगाल की टीम सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर से हारकर बाहर हुई थी. 

ऋषभ पंत को सौंपी गई है कप्तानी

रेस्ट ऑफ इंडिया की 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत करेंगे, जबकि सरफराज खान को उपकप्तान बनाया गया है. रणजी ट्रॉफी का पहला खिताब जीतने वाली जम्मू-कश्मीर की टीम पहली बार अपने घरेलू मैदान पर प्रतिष्ठित ईरानी कप में खेलेगी. रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में तेज गेंदबाज आकाश दीप भी शामिल हैं, जो पिछले सात महीने से पीठ की चोट के कारण बाहर थे. हालांकि उनका खेलना फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर करेगा. गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई मुकेश कुमार करेंगे, जिनका साथ मुकेश चौधरी और आर्यन पांडे देंगे. स्पिन विभाग में मानव सुथार, सारांश जैन और अनुकूल रॉय हैं. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 25 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Irani Trophy Laxmi Ratan Shukla Irani Cup Rest Of India
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