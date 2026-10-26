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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटईशान किशन तीसरे टी20 मैच से बाहर, वैभव नहीं ये खिलाड़ी लेगा जगह!

ईशान किशन तीसरे टी20 मैच से बाहर, वैभव नहीं ये खिलाड़ी लेगा जगह!

Ishan Kishan Ruled Out: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच से ईशान किशन बाहर हो गए हैं. ईशान को पहले टी20 मैच के दौरान दाहिनी जांघ में इंजरी हुई थी.

Written By : नीरज शर्मा |  Edited By: नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Oct 2026 11:08 AM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से पूर्व टीम इंडिया को झटका लगा है. ईशान किशन तीसरे मैच से बाहर हो गए हैं. उन्हें पहले मैच के दौरान दाहिनी जांघ के अंदरूनी हिस्से की मांसपेशी में खिंचाव हुआ था. जिसके बाद ईशान दूसरे टी20 मैच में नहीं खेल पाए थे. उनकी जगह उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को चांस मिला था. चूंकि ईशान वेलिंगटन में भी नहीं खेल पाएंगे, इससे वैभव को दोबारा अंतिम-11 में चांस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. हालांकि ईशान की जगह लेने के लिए कुमार कुशाग्र भी प्लेइंग इलेवन की रेस में बने हुए हैं.

BCCI ने ईशान किशन की फिटनेस पर स्टेटमेंट जारी कर कहा - ईशान किशन दाहिनी जांघ के अंदरूनी हिस्से में आए खिंचाव से जल्दी रिकवर कर रहे हैं. ईशान अभी तक मैच खेलने के लिए 100 प्रतिशत फिट नहीं हैं इसलिए उन्हें 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे टी20 से बाहर किया गया है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके रिकवरी प्रोसेस पर करीब से नजर बनाए हुए है.

 

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

वैभव सूर्यवंशी, दूसरे टी20 मैच में ईशान किशन की जगह नंबर-3 पर खेले थे, लेकिन सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. उम्मीद काफी अधिक है कि तीसरे मैच में भी वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. BCCI ने अपने स्टेटमेंट में यह भी बताया कि कुमार कुशाग्र तीसरे टी20 के लिए भी भारतीय स्क्वाड में बने रहेंगे. कुशाग्र को ईशान किशन के चोटिल होने के बाद दूसरे टी20 के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह दी गई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team INDIA VS NEW ZEALAND ISHAN KISHAN
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