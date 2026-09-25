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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत को दूसरा गोल्ड, कमलजीत-सुरुची ने तोड़ा एशियन गेम्स का रिकॉर्ड

भारत को दूसरा गोल्ड, कमलजीत-सुरुची ने तोड़ा एशियन गेम्स का रिकॉर्ड

2026 एशियन गेम्स में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कमलजीत और सुरुची सिंह की टीम ने दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Sep 2026 09:39 AM (IST)
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2026 एशियन गेम्स में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड पर निशाना साधा है, यह इन खेलों में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है. पहला गोल्ड मेडल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता था. वहीं कुल मेडलों की संख्या 18 हो गई है. कमलजीत सिंह और सुरुची की जोड़ी ने कुल मिलाकर 484.6 का स्कोर किया.

कमलजीत और सुरुची ने शुरुआत से ही अच्छी बढ़त बना ली थी, लेकिन दक्षिण कोरिया लगातार भारतीय निशानेबाजों पर दबाव बनाए हुए था. मगर भारतीयों ने दबाव में गलतियां नहीं की और दक्षिण कोरिया को 6.6 अंकों के अंतर से हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया. दक्षिण कोरिया का कुल सकोफ 478 का रहा, जबकि ईरान तीसरे स्थान पर रहा, जिसका फाइनल स्कोर 415.8 रहा.

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यह गौर करने वाली बात है कि कमलजीत और सुरुची सिंह ने क्वालीफिकेशन राउंड में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया था. फाइनल की बात करें तो पहली सीरीज से ही भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया पर मजबूत बढ़त बनाई हुई थी.

पहली सीरीज में ही भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया पर 4.9 पॉइंट्स की बढ़त बना ली थी, जो शूटिंग में बढ़िया मानी जाती है. दूसरी सीरीज में कोरियाई टीम ने दमदार खेल दिखाया और भारत की बढ़त घटकर महज 1.2 पॉइंट्स पर आ गई. कमलजीत और सुरुची पर दबाव था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसके बाद भारत की बढ़त बढ़ती चली गई.

एक समय भारतीय टीम ने कोरियाई खिलाड़ियों पर 7.2 की बढ़त कायम कर ली थी. मगर आखिरी क्षणों में सुरुची ने 10.5 स्कोर किया, लेकिन कमलजीत सिर्फ 9.5 का स्कोर कर पाए. अंत में भारत ने 6.6 की बढ़त के साथ गोल्ड मेडल जीता.

भारत के पास 19 मेडल

2026 एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 19 मेडल जीत लिए हैं. कमलजीत और सुरुची ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है. उनके अलावा मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में सिल्वर मेडल जीत लिया है. भारत के नाम अब तक 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Sep 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
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