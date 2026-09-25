भारत को दूसरा गोल्ड, कमलजीत-सुरुची ने तोड़ा एशियन गेम्स का रिकॉर्ड

2026 एशियन गेम्स में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भारतीय टीम ने गोल्ड पर निशाना साधा है, यह इन खेलों में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है. पहला गोल्ड मेडल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता था. वहीं कुल मेडलों की संख्या 18 हो गई है. कमलजीत सिंह और सुरुची की जोड़ी ने कुल मिलाकर 484.6 का स्कोर किया.

कमलजीत और सुरुची ने शुरुआत से ही अच्छी बढ़त बना ली थी, लेकिन दक्षिण कोरिया लगातार भारतीय निशानेबाजों पर दबाव बनाए हुए था. मगर भारतीयों ने दबाव में गलतियां नहीं की और दक्षिण कोरिया को 6.6 अंकों के अंतर से हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया. दक्षिण कोरिया का कुल सकोफ 478 का रहा, जबकि ईरान तीसरे स्थान पर रहा, जिसका फाइनल स्कोर 415.8 रहा.

यह गौर करने वाली बात है कि कमलजीत और सुरुची सिंह ने क्वालीफिकेशन राउंड में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया था. फाइनल की बात करें तो पहली सीरीज से ही भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया पर मजबूत बढ़त बनाई हुई थी.

पहली सीरीज में ही भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया पर 4.9 पॉइंट्स की बढ़त बना ली थी, जो शूटिंग में बढ़िया मानी जाती है. दूसरी सीरीज में कोरियाई टीम ने दमदार खेल दिखाया और भारत की बढ़त घटकर महज 1.2 पॉइंट्स पर आ गई. कमलजीत और सुरुची पर दबाव था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसके बाद भारत की बढ़त बढ़ती चली गई.

एक समय भारतीय टीम ने कोरियाई खिलाड़ियों पर 7.2 की बढ़त कायम कर ली थी. मगर आखिरी क्षणों में सुरुची ने 10.5 स्कोर किया, लेकिन कमलजीत सिर्फ 9.5 का स्कोर कर पाए. अंत में भारत ने 6.6 की बढ़त के साथ गोल्ड मेडल जीता.

भारत के पास 19 मेडल

2026 एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 19 मेडल जीत लिए हैं. कमलजीत और सुरुची ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है. उनके अलावा मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में सिल्वर मेडल जीत लिया है. भारत के नाम अब तक 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं.