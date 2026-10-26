मैच फिक्सिंग से जीता पाकिस्तान, शादाब खान के विकेट पर बवाल, जानें पूरा मामला

रविवार को पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को एक विकेट से हरा दिया. 154 के स्कोर पर 9 विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तान ने 242 का सफल रन चेज किया. पाकिस्तान टीम की इस चमत्कारी जीत के हीरो शादाब खान रहे, जिन्होंने नाबाद 113 रन बनाकर मैच का रुख ही पलट दिया.

क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान यह मैच 20 रन से हार गया था. मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी हाथ मिलाने और गले मिलने जैसी फॉर्मेलिटी पूरी करने लगे थे. खिलाड़ी मैदान से बाहर जाने को तैयार थे. शादाब भी मान चुके थे कि वह आउट हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला दृश्य रहा.

पाकिस्तान पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि शादाब खान ने LBW पर रिव्यू का इशारा नहीं किया था. इसके बावजूद उनके LBW आउट होने के फैसले को रिव्यू किया गया.

20 रन से हार गया था पाकिस्तान

यह मामला पाकिस्तान की पारी के 45वें ओवर का है. आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 27 रन बनाने थे. गस एटकिंसन के ओवर की पहली गेंद पर शादाब ने छक्का लगा दिया था, लेकिन दूसरी गेंद एटकिंसन ने यॉर्कर की, जिसपर शादाब के खिलाफ LBW की अपील हुई. अंपायर ने भी शादाब को आउट दे दिया था. ब्रॉडकास्टर ने भी दिखा दिया था कि इंग्लैंड 20 रन से जीत गया है. पाकिस्तान की हार हो चुकी थी.

शादाब को भी आइडिया था कि वो विकेट के बिल्कुल सामने थे और उन्हें कोई नहीं बचा सकता है. फिर भी उन्होंने DRS लिया. डीआरएस में मामला बॉल ट्रैकिंग तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि अल्ट्रा-ऐज में गेंद शादाब के बल्ले से लग रही थी. यह देख अंपायर भी हैरान थे और मुस्कुराने लगे.

इंग्लैंड के खिलाड़ियों का चेहरा उतर चुका था. जब अंपायर ने शादाब को आउट दिया, तब जो रूट खुद शादाब को शानदार पारी के लिए बधाई देने के लिए आगे आए थे. मगर जब DRS के बाद फैसला बदल गया, तो रूट समेत इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों का चेहरा देखने लायक रहा. खैर इसके बाद शादाब ने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान को जीत मिले.

लग रहे मैच फिक्सिंग के आरोप

बवाल इसलिए भी मचा है, क्योंकि स्क्रीन पर शादाब खान को रिव्यू का इशारा करते नहीं दिखाया गया था. इसके बावजूद शादाब का विकेट रिव्यू किया गया. इसके लिए पाकिस्तान पर सरेआम मैच फिक्सिंग के आरोप भी लग रहे हैं.

If you are interested in miracle in 2026 This is rightly happened in Pakistan cricket, shadab khan was in tear 😢, but he reviewed on the last stage on the last wicket at 90 Runs. https://t.co/VK1RIarISk — 𝐅𝐚𝐧✯𝐁𝐚𝐛𝐚𝐫 𝐀𝐳𝐚𝐦 𝐁𝐥𝐢𝐬𝐬𓃵 (@Bobi_1A) October 25, 2026

पाकिस्तान फाइनल में

पाकिस्तान-इंग्लैंड-श्रीलंका के बीच खेली जा रही इस ट्राई सीरीज में अब तक पाकिस्तान टीम हारी नहीं है. लगातार 3 जीत के बाद उसने फाइनल में प्रवेश कर लिया है. फाइनल 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

शादाब खान के नाम हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', नाबाद 113 रन की पारी से लिखा नया इतिहास