IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमैच फिक्सिंग से जीता पाकिस्तान, शादाब खान के विकेट पर बवाल, जानें पूरा मामला

मैच फिक्सिंग से जीता पाकिस्तान, शादाब खान के विकेट पर बवाल, जानें पूरा मामला

Pakistan vs England: रविवार को शादाब खान की 113 रन की चमत्कारी पारी की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया. मगर पाकिस्तान यह मैच 20 रन से हार चुका था.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Oct 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

रविवार को पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को एक विकेट से हरा दिया. 154 के स्कोर पर 9 विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तान ने 242 का सफल रन चेज किया. पाकिस्तान टीम की इस चमत्कारी जीत के हीरो शादाब खान रहे, जिन्होंने नाबाद 113 रन बनाकर मैच का रुख ही पलट दिया.

क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान यह मैच 20 रन से हार गया था. मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी हाथ मिलाने और गले मिलने जैसी फॉर्मेलिटी पूरी करने लगे थे. खिलाड़ी मैदान से बाहर जाने को तैयार थे. शादाब भी मान चुके थे कि वह आउट हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला दृश्य रहा.

पाकिस्तान पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि शादाब खान ने LBW पर रिव्यू का इशारा नहीं किया था. इसके बावजूद उनके LBW आउट होने के फैसले को रिव्यू किया गया.

20 रन से हार गया था पाकिस्तान

यह मामला पाकिस्तान की पारी के 45वें ओवर का है. आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 27 रन बनाने थे. गस एटकिंसन के ओवर की पहली गेंद पर शादाब ने छक्का लगा दिया था, लेकिन दूसरी गेंद एटकिंसन ने यॉर्कर की, जिसपर शादाब के खिलाफ LBW की अपील हुई. अंपायर ने भी शादाब को आउट दे दिया था. ब्रॉडकास्टर ने भी दिखा दिया था कि इंग्लैंड 20 रन से जीत गया है. पाकिस्तान की हार हो चुकी थी.

शादाब को भी आइडिया था कि वो विकेट के बिल्कुल सामने थे और उन्हें कोई नहीं बचा सकता है. फिर भी उन्होंने DRS लिया. डीआरएस में मामला बॉल ट्रैकिंग तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि अल्ट्रा-ऐज में गेंद शादाब के बल्ले से लग रही थी. यह देख अंपायर भी हैरान थे और मुस्कुराने लगे.

इंग्लैंड के खिलाड़ियों का चेहरा उतर चुका था. जब अंपायर ने शादाब को आउट दिया, तब जो रूट खुद शादाब को शानदार पारी के लिए बधाई देने के लिए आगे आए थे. मगर जब DRS के बाद फैसला बदल गया, तो रूट समेत इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों का चेहरा देखने लायक रहा. खैर इसके बाद शादाब ने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान को जीत मिले. 

लग रहे मैच फिक्सिंग के आरोप

बवाल इसलिए भी मचा है, क्योंकि स्क्रीन पर शादाब खान को रिव्यू का इशारा करते नहीं दिखाया गया था. इसके बावजूद शादाब का विकेट रिव्यू किया गया. इसके लिए पाकिस्तान पर सरेआम मैच फिक्सिंग के आरोप भी लग रहे हैं.

पाकिस्तान फाइनल में

पाकिस्तान-इंग्लैंड-श्रीलंका के बीच खेली जा रही इस ट्राई सीरीज में अब तक पाकिस्तान टीम हारी नहीं है. लगातार 3 जीत के बाद उसने फाइनल में प्रवेश कर लिया है. फाइनल 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

शादाब खान के नाम हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', नाबाद 113 रन की पारी से लिखा नया इतिहास

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Shadab Khan Pakistan Vs England
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
113 रन ठोक शादाब खान ने बनाए 4 सबसे बड़े रिकॉर्ड, इंग्लैंड के जबड़े से छीनी जीत
113 रन ठोक शादाब खान ने बनाए 4 सबसे बड़े रिकॉर्ड, इंग्लैंड के जबड़े से छीनी जीत
क्रिकेट
शादाब खान के नाम हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', नाबाद 113 रन की पारी से लिखा नया इतिहास
शादाब खान के नाम हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', नाबाद 113 रन की पारी से लिखा नया इतिहास
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
क्रिकेट
'असंभव' हुआ 'संभव', 154 पर 9 विकेट; फिर 241 के चेज में जीता PAK; शादाब खान बने हीरो
'असंभव' हुआ 'संभव', 154 पर 9 विकेट; फिर 241 के चेज में जीता PAK; शादाब खान बने हीरो
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
इंडिया
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
बॉलीवुड
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल बोले- बेटी को नहीं देखने देतीं मोबाइल-टीवी
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल ने किया खुलासा
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
विश्व
ईरान की अमेरिका को दो टूक, '7 शर्तें मानो, तभी होगी बात'
ईरान की अमेरिका को दो टूक, '7 शर्तें मानो, तभी होगी बात'
महाराष्ट्र
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब होने पर विवाद, उठाया गया यह कदम
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब, खड़ा हुआ विवाद
ट्रेंडिंग
भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक
भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget