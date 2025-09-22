2025 एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से हुआ था. ग्रुप स्टेज के रोमांच से होते हुए अब टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में आ गया है. सुपर-4 स्टेज में जो भी टीमें टॉप-2 में रहेंगी, उनके बीच फाइनल खेला जाएगा. कल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच खेला जाएगा, जो उनके लिए किसी सेमीफाइनल से कम नहीं होगा. बताते चलें कि सुपर 4 में अभी तक भारत और बांग्लादेश एक-एक जीत दर्ज कर चुकी हैं.

कल पाकिस्तान की इज्जत दांव पर

पहले समझ लीजिए कि पॉइंट्स टेबल में फिलहाल पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति क्या है. एक तरफ भारत और बांग्लादेश हैं, जो एक-एक जीत दर्ज कर चुके हैं. वो अगर अपने अगले दो में से एक मैच जीत लेती हैं तो उनके लिए फाइनल की राह काफी हद तक आसान हो जाएगी. दूसरी ओर श्रीलंका और पाकिस्तान के अंकों का खाता अभी तक नहीं खुला है.

कल अगर पाकिस्तान टीम को श्रीलंका के हाथों शिकस्त मिलती है, तो उसका फाइनल में जाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. कुछ ऐसा ही हाल श्रीलंका का भी होगा. उसे कल पाकिस्तान के खिलाफ हार मिलती है, तो उसका एशिया कप से बाहर होना लगभग तय हो जाएगा. इसलिए 23 सितंबर को होने वाला पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच, दोनों के लिए करो या मरो का मैच होगा.

कब और कितने बजे शुरू होगा मैच?

पाकिस्तान और श्रीलंका का सुपर 4 मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार इस मैच का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग रात 8 बजे से जियो हॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, नुवान तुषारा

यह भी पढ़ें:

पाकिस्तान तबाह! अब अगली स्ट्राइक की तैयारी में कप्तान सूर्यकुमार यादव, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए