हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकल Asia Cup में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर

कल Asia Cup में पाकिस्तान की इज्जत दांव पर, हारते ही हो जाएगा बाहर! जानें किसके साथ है टक्कर

Asia Cup 2025 Schedule: एशिया कप सुपर 4 स्टेज में कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला जाएगा. यह दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Sep 2025 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

2025 एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से हुआ था. ग्रुप स्टेज के रोमांच से होते हुए अब टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में आ गया है. सुपर-4 स्टेज में जो भी टीमें टॉप-2 में रहेंगी, उनके बीच फाइनल खेला जाएगा. कल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच खेला जाएगा, जो उनके लिए किसी सेमीफाइनल से कम नहीं होगा. बताते चलें कि सुपर 4 में अभी तक भारत और बांग्लादेश एक-एक जीत दर्ज कर चुकी हैं.

कल पाकिस्तान की इज्जत दांव पर

पहले समझ लीजिए कि पॉइंट्स टेबल में फिलहाल पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति क्या है. एक तरफ भारत और बांग्लादेश हैं, जो एक-एक जीत दर्ज कर चुके हैं. वो अगर अपने अगले दो में से एक मैच जीत लेती हैं तो उनके लिए फाइनल की राह काफी हद तक आसान हो जाएगी. दूसरी ओर श्रीलंका और पाकिस्तान के अंकों का खाता अभी तक नहीं खुला है.

कल अगर पाकिस्तान टीम को श्रीलंका के हाथों शिकस्त मिलती है, तो उसका फाइनल में जाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. कुछ ऐसा ही हाल श्रीलंका का भी होगा. उसे कल पाकिस्तान के खिलाफ हार मिलती है, तो उसका एशिया कप से बाहर होना लगभग तय हो जाएगा. इसलिए 23 सितंबर को होने वाला पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच, दोनों के लिए करो या मरो का मैच होगा.

कब और कितने बजे शुरू होगा मैच?

पाकिस्तान और श्रीलंका का सुपर 4 मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार इस मैच का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग रात 8 बजे से जियो हॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरित असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, नुवान तुषारा

पाकिस्तान तबाह! अब अगली स्ट्राइक की तैयारी में कप्तान सूर्यकुमार यादव, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Sep 2025 08:02 PM (IST)
Asia Cup ASIA CUP SCHEDULE PAK VS SL Asia Cup 2025
टॉप हेडलाइंस

विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
मुझे फर्क नहीं..., भारत के खिलाफ 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान ने खोला मुंह, जानें क्या कहा
मुझे फर्क नहीं..., भारत के खिलाफ 'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान ने खोला मुंह
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
