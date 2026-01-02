कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अब अयोध्या न जाने पर बयानबाजी ने महाराष्ट्र की सियासत गरमा दी है. कांग्रेस नेता नाना पटोले के द्वारा दिए गए बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 'राहुल गांधी भगवान राम के ही आदर्शों पर चल रहे हैं' पर बवाल शुरू होने पर नाना पटोले ने एक बार फिर उस पर प्रतिक्रिया दी है.

नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के लिए है. वहीं उन्होंने बयान के जरिए ये भी कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना श्री राम से कभी नहीं की. वहीं इस बयान के बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने इसे सरासर चाटुकारिता बता दिया है. उन्होंने कहा था, "वह व्यक्ति भगवान राम को समझ ही नहीं पाया है. श्री राम और राहुल गांधी की किसी भी तरह से तुलना नहीं की जा सकती. भगवान ही जानें राहुल गांधी किस तरह का काम कर रहे हैं."

क्या है नाना पटोले का बयान?

स्वामी रामभद्राचार्य के इस बयान पर नाना पटोले ने एएनआई को दिए बयान में कहा, 'रामभद्राचार्य जी बड़े और सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए वह उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की लड़ाई किसानों, गरीबों और वंचितों के हक के लिए है.' उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग राहुल गांधी के काम को देख नहीं पाते, क्योंकि उनके अनुसार वे अंधे हैं और सच्चाई समझ नहीं सकते. पटोले ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, वह देश के हित में है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

राहुल गांधी की यात्राओं का जिक्र

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अन्य पदयात्राओं का उदाहरण देते हुए कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक की यात्राएं सिर्फ राजनीतिक नहीं थीं, बल्कि शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज उठाने के लिए थीं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने पूरे कार्यकाल में उन वर्गों के लिए काम किया है, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है.

पटोले ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे भगवान राम को भी कठिनाइयों और यातनाओं का सामना करना पड़ा था, उसी तरह आज राहुल गांधी को भी संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना सीधे भगवान श्री राम से नहीं की है, बल्कि यह कहा है कि राहुल गांधी भगवान राम के दिखाए मार्ग पर चलकर काम कर रहे हैं.