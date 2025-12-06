भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है. तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीकी टीम 270 रन ही बना सकी. हालांकि, एक समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 168 रन था. क्विंटन डिकॉक ने 106 रनों की रिकॉर्ड शतकीय पारी भी खेली, लेकिन टीम 260 पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की. इस चाइनामैन स्पिनर ने 10 ओवर में एक मेडन के साथ सिर्फ 41 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को भी 4 सफलता मिलीं.

अब वनडे सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को 271 रन बनाने होंगे. जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने पहले दो वनडे में बैटिंग की है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर लेगी. हालांकि, पिच से तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल मिल रही है. फिर भी सेट होने के बाद यहां रन बनाना मुश्किल नहीं है.

ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की पारी

इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही. ओपनर रियान रिकल्टन शून्य पर आउट हुए. उन्हें अर्शदीप सिंह ने पवेलियन भेजा. इसके बाद टेंबा बावुमा और डिकॉक के बीच शतकीय साझेदारी हुई. बावुमा 67 गेंद में पांच चौकों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें रवींद्र जडेजा ने आउट किया. इस सीरीज में जडेजा का यह पहला विकेट रहा.

बावुमा के आउट होने के बाद किसी भी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने डिकॉक का साथ नहीं दिया. मैथ्यू ब्रीट्जके 23 गेंद में 24, एडन मार्करम 01, डेवाल्ड ब्रेविस 29 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए. डिकॉक ने 89 गेंद की 106 रनों की पारी में 8 चौके और 6 छक्के जड़े.

मार्को यानसेन 15 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुए. केशव महाराज ने संभलकर बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर सम्मानजनक किया. वह 29 गेंद में दो चौकों की मदद से 20 रनों पर नाबाद रहे.